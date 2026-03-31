Με τον γ.γ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες συναντήθηκε στην έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη ο δήμαρχος της πόλης Zoράν Μαμντάνι.

Κατά τη συνάντηση, ο Γενικός Γραμματέας ευχαρίστησε τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης για την εξαιρετική σχέση και τη διαρκή υποστήριξη που παρέχει η πόλη προς τα Ηνωμένα Έθνη.

Υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν σήμερα οι πόλεις στο διεθνές περιβάλλον, και σημείωσε ότι και οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και του δήμου της Νέας Υόρκης.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε την προσδοκία του για συνέχιση του διαλόγου μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο της μακρόχρονης σχέσης του Οργανισμού με την πόλη που φιλοξενεί την έδρα του.