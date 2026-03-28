Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις το βράδυ της Παρασκευής όταν αναφέρθηκε στα Στενά του Ορμούζ ως «Στενά του Τραμπ», κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο συνέδριο Future Investment Initiative που πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι της Φλόριντα.

Κατά την ομιλία του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει «να ανοίξει τα Στενά του Τραμπ — εννοώ, του Ορμούζ», προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο. Στη συνέχεια προσποιήθηκε ότι επρόκειτο για γλωσσικό λάθος, λέγοντας ότι «τα fake news θα πουν ότι το είπε κατά λάθος», προσθέτοντας όμως ότι «με εμένα δεν υπάρχουν πολλά λάθη».

Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο όπου τα Στενά του Ορμούζ έχουν εξελιχθεί σε κομβικό σημείο της σύγκρουσης με το Ιράν, η οποία εισέρχεται στον δεύτερο μήνα. Από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διακινείται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας μεταφοράς πετρελαίου, γεγονός που το καθιστά στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία. Η δυνατότητα του Ιράν να εμποδίζει τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης αναφέρει ότι εξετάζονται διάφορα σενάρια για τον έλεγχο των Στενών στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο πρόεδρος εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μετονομασίας της περιοχής σε «Στενά της Αμερικής» ή «Στενά του Τραμπ».

Η αναφορά αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρακτική του Αμερικανού προέδρου να συνδέει το όνομά του με μεγάλα έργα, οργανισμούς και τοποθεσίες, συνεχίζοντας μια στρατηγική προσωπικής προβολής που ακολουθεί ήδη από την επιχειρηματική του δραστηριότητα πριν την είσοδό του στην πολιτική.