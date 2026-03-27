Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στην κατοχή του κρυπτονομίσματα, ακίνητα, γήπεδα γκολφ και περίπου 6,5 δισ. δολάρια περίουσία συνολικά.

«Τα χρήματα δεν ήταν ποτέ μεγάλο κίνητρο για μένα, εκτός από έναν τρόπο να κρατάω σκορ» έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ αλλα πόσο αλήθεια είναι.

Ο καθένας έχει μια άποψη για το πόση είναι η πραγματική αξία του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά το Forbes έχει την απάντηση: 6,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση του Μαρτίου.

Ο Τραμπ πρόσθεσε 1,4 δισ. δολάρια τον τελευταίο χρόνο στην προσωπική του περιουσία, αξιοποιώντας την προεδρία των ΗΠΑ. Οι επιχειρήσεις του με κρυπτονομίσματα, που είχαν σταματήσει πριν από τις εκλογές, εκτοξεύτηκαν μετά τη νίκη του, προσθέτοντας περίπου 1,8 δισ. δολάρια στην περιουσία του συνολικά.

Άλλα 500 εκατομμύρια δολάρια συγκ'εντρωσε από δικαστική διαμάχη, όταν η νομική ομάδα του Τραμπ κατάφερε να κερδίσει μια απόφαση εναντίον του. Παράλληλα, η αξία των μετοχών του στην Trump Media and Technology Group, τη μητρική εταιρεία της Truth Social, μειώθηκε κατά 1,3 δισ. δολάρια από πέρυσι, καθώς η επιχείρηση χάνει χρήματα. Παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο μέρος της δεύτερης θητείας του Τραμπ είναι ακόμα μπροστά και οι αναλυτές υπολογίζουν ότι άνετα θα μπορέσει να συγκεντρώσει δισ. δολάρια ακόμα.

Κρυπτονομίσματα και μετρητά του Τραμπ: 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια

Μετρητά - Καθαρή αξία: 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια

Ο Τραμπ είναι γεμάτος μετρητά, έχοντας συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια από πωλήσεις κρυπτονομισμάτων και περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια επιπλέον, μετά από φόρους, από την πώληση ενός μέρους μιας επιχείρησης, που φέρεται να είναι σε μια βασιλική οικογένεια των Εμιράτων. Αυτά τα κέρδη προστέθηκαν σε ένα απόθεμα που είχε ήδη συσσωρεύσει πουλώντας το ξενοδοχείο του στην Ουάσινγκτον και αναχρηματοδοτώντας ένα συγκρότημα γραφείων στο Σαν Φρανσίσκο.

Memecoin tokens

Καθαρή αξία: 393 εκατομμύρια δολάρια

Ο Τραμπ λάνσαρε ένα memecoin λίγες μέρες πριν από την έναρξη της δεύτερης θητείας του, αξιοποιώντας τον ντόρο γύρω από την ορκωμοσία του. Ένα μέρος των νομισμάτων του "ξεκλειδώνεται" πλέον σε καθημερινή βάση, αν και η αξία τους έχει μειωθεί κατά σχεδόν 70% από πριν από ένα χρόνο.

Financial tokens

Καθαρή αξία: 175 εκατομμύρια δολάρια

Το κύριο κρυπτο-πρότζεκτ της οικογένειας Τραμπ, η World Liberty Financial, ξεκίνησε δύσκολα. Τα πράγματα επιταχύνθηκαν μετά τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές και ο Σεΐχης Ταχνούν μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχγιάν, μέλος της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, φέρεται να κανόνισε την αγορά σχεδόν της μισής εταιρείας τον Ιανουάριο. Οι αγοραστές έχουν πλέον αποκτήσει tokens αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων. Η οικογένεια Τραμπ κράτησε ένα σωρό για τον εαυτό της.

Stablecoin Business

Καθαρή αξία: 242 εκατομμύρια δολάρια

Η World Liberty Financial λάνσαρε επίσης ένα σταθερό κρυπτονόμισμα, το USD1, το οποίο συνδέεται με το δολάριο και επιτρέπει στους ανθρώπους να πραγματοποιούν συναλλαγές κρυπτονομισμάτων με περιορισμένη μεταβλητότητα. Δεν είναι μια νέα ιδέα. «Όλοι μπορούν να δημιουργήσουν ένα σταθερό κρυπτονόμισμα», ισχυρίζεται ο Ματ Ζανγκ, ιδρυτής της εταιρείας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων Hivemind. «Το δύσκολο κομμάτι είναι πώς προωθείς την υιοθέτηση». Μια εταιρεία που δημιουργήθηκε από τον επικεφαλής των ΗΑΕ προσέφερε κάποια βοήθεια στην επιχείρηση του Τραμπ, συμφωνώντας να χρησιμοποιήσει το USD1 για να πραγματοποιήσει μια επένδυση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ένα μεγάλο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων.

Alt5

Καθαρή αξία: 400.000 $

Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία με την επωνυμία Alt5 αγόρασε μια δέσμη tokens World Liberty τον Αύγουστο του 2025. Η συμφωνία απέδωσε στην οικογένεια Τραμπ με ένα σωρό μετρητά και την World Liberty με ένα μικρό μερίδιο στην Alt5.

Μητρική Εταιρεία της Truth Social: 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια

Όμιλος Μέσων και Τεχνολογίας Τραμπ

Καθαρή αξία: 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια

Από οικονομικής άποψης, η επιχείρηση των social media του Τραμπ είναι μια από τις πιο παράλογες επιχειρήσεις στην Αμερική, με πωλήσεις μόλις 3,7 εκατομμυρίων δολαρίων το 2025 και καθαρή ζημία 712 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία προσπαθεί να βρει ένα επιχειρηματικό μοντέλο: Έγινε ένα θησαυροφυλάκιο Bitcoin τον Μάιο, ανακοίνωσε συγχώνευση με μια εταιρεία σύντηξης ενέργειας τον Δεκέμβριο και δημοσίευσε πιθανά σχέδια για την απόσχιση του Truth Social τον Φεβρουάριο. Χάρη στους traders που αγαπούν τον Τραμπ, οι μετοχές παραμένουν σε απίστευτα επίπεδα, αλλά έχουν χάσει πάνω από το 80% της αξίας τους από τότε που η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο, μειώνοντας την αξία του μεριδίου του προέδρου.

Γήπεδα γκολφ και θέρετρα του Τραμπ: 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια

Γήπεδα γκολφ στις ΗΠΑ

Συνολική αξία: 638 εκατομμύρια δολάρια

Υποχρεώσεις: Εκτιμώμενες 89 εκατομμύρια δολάρια

Καθαρή αξία: 549 εκατομμύρια δολάρια

Τι έχει ο Τραμπ; 10 γήπεδα σε 6 πολιτείες. Το γκολφ απογειώθηκε μετά την αποχώρησή του Τραμπ από τον Λευκό Οίκο για πρώτη φορά. Τα εκτιμώμενα λειτουργικά κέρδη στα γήπεδά του αυξήθηκαν από 19 εκατομμύρια δολάρια το 2020 σε 66 εκατομμύρια δολάρια το 2024

Mar-a-Lago

Συνολική αξία: 596 εκατομμύρια δολάρια

Υποχρεώσεις: Εκτιμώμενες 32 εκατομμύρια δολάρια

Καθαρή αξία: 564 εκατομμύρια δολάρια

Το ιδιωτικό κλαμπ του Τραμπ έχει επωφεληθεί από την πολιτική περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περιουσία, κάτι που ο Τραμπ προανήγγειλε σε μια κατάθεση του 2016. «Ο διευθυντής μου είπε πρόσφατα», είπε, «"Πω πω, είναι στην πραγματικότητα η καλύτερη χρονιά που είχαμε ποτέ στο Mar-a-Lago"». Και κοίταζα τους αριθμούς. Ρώτησα, «"Σε τι το αποδίδετε αυτό;"» και μου απάντησε «"Στην προεκλογική εκστρατεία."» Από τότε, η επιχείρηση έχει μόνο ενισχυθεί».

Trump National Doral Miami

Συνολική αξία: 390 εκατομμύρια δολάρια

Υποχρεώσεις: Εκτιμώμενα 135 εκατομμύρια δολάρια

Καθαρή αξία: 255 εκατομμύρια δολάρια

Το χρεωμένο θέρετρο γκολφ της Φλόριντα έχασε μεγάλο μέρος της πελατείας του στα βορειοανατολικά από τη στιγμή που ο Τραμπ μπήκε στην πολιτική. Αλλά πολλοί νέοι πελάτες έφτασαν μετά την πανδημία, ανεβάζοντας τα εκτιμώμενα κέρδη στα 25 εκατομμύρια δολάρια, διπλάσια από την καλύτερη χρονιά του κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ.

Τρία ευρωπαϊκά ακίνητα για γκολφ

Συνολική αξία: 116 εκατομμύρια δολάρια

Χρέος: 0 δολάρια

Καθαρή αξία: 116 εκατομμύρια δολάρια

Ο Τραμπ έχει δύο θέρετρα γκολφ στη Σκωτία και ένα στην Ιρλανδία. Ο Οργανισμός Τραμπ δήλωσε ζημίες άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων στα ευρωπαϊκά θέρετρα, σύμφωνα με ανάλυση αρχείων από την Ιρλανδία και τη Βρετανία ωστοσο οι επιχειρήσεις έχουν αυξηθεί πρόσφατα.

Επενδύσεις σε ακίνητα του Τραμπ: 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια

6 East 57th Street

Συνολική αξία: 109 εκατομμύρια δολάρια

Χρέος: 0 δολάρια

Καθαρή αξία: 109 εκατομμύρια δολάρια

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δύο μισθώσεις σε καταστήματα λιανικής πώλησης με διάρκεια έως το 2079 και το 2094. Το e-shoppig πλήγωσε κτίρια όπως αυτό, έναν λαμπερό χώρο άνω των 6.000 τ.μ ακριβώς έξω από την Πέμπτη Λεωφόρο, στη μέση αυτού που κάποτε ήταν ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία λιανικής πώλησης στον κόσμο. Ωστόσο, οι ακριβές πωλήσεις που προέκυψαν από την πανδημία έδωσαν μια δόση αισιοδοξίας.

1290 Avenue of the Americas

Συνολική αξία: 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια

Χρέος: 950 εκατομμύρια δολάρια

Καθαρή αξία: 142 εκατομμύρια δολάρια

Ο Τραμπ κατέχει επίσης 30% μερίδιο σε γραφεία και καταστήματα λιανικής. Έχει μερίδιο στον ουρανοξύστη του Μανχάταν που βρίσκεται πέντε τετράγωνα νότια και ένα τετράγωνο δυτικά του Πύργου Τραμπ, αλλά δεν έχει κανέναν έλεγχο επί του κτιρίου. Επιβλέπεται από τον Steven Roth, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Vornado Realty Trust, ο οποίος υπηρέτησε στο οικονομικό συμβούλιο της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ το 2016.

555 California Street

Συνολική αξία: 1,7 δισ. δολάρια

Χρέος: 1,2 δισ. δολάρια

Καθαρή αξία: 141 εκατ. δολάρια

Ο Τραμπ έχει επίσης το 30% του συγκροτήματος τριών κτιρίων. Ο ίδιος και ο συνεργάτης του, Vornado Realty Trust, αναχρηματοδότησαν τον πύργο τους στο Σαν Φρανσίσκο λίγο μετά την πρώτη του θητεία, υπερδιπλασιάζοντας το χρέος τους. Ο Vornado αντιστάθμισε το κυμαινόμενο επιτόκιο του νέου δανείου, ενώ ο Τραμπ αρχικά άφησε το μερίδιό του να κυμαίνεται, κοστίζοντάς του εκατομμύρια δολάρια.

Πύργος Τραμπ

Συνολική αξία: 196 εκατομμύρια δολάρια

Χρέος: 100 εκατομμύρια δολάρια

Καθαρή αξία: 96 εκατομμύρια δολάρια

Ο Αμερικανος πρόεδρος έχει ακόμα στην κατοχή του γραφεία και καταστήματα λιανικής. Μια ανάλυση αρχείων του Forbes δείχνει ότι ο Τραμπ είπε ψέματα για το μέγεθος του Πύργου Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι ήταν περίπου 23.000 τμ με εμπορικούς χώρους και γραφεία. Τα αρχεία ακινήτων αναφέρουν 21.800 τμ, εκ των οποίων τα 4.900 καλύπτουν λιγότερο πολύτιμα κοινά στοιχεία όπως ανελκυστήρες, δημόσιες τουαλέτες και μηχανολογικοί χώροι.

Trump Park Avenue

Συνολική αξία: 88 εκατομμύρια δολάρια

Χρέος: 0 δολάρια

Καθαρή αξία: 88 εκατομμύρια δολάρια

Ο Τραμπ διαθέτει επίσης 17 διαμερίσματα. Ένα μήνα μετά την έναρξη της πρώτης του θητείας ως πρόεδρος, ο Τραμπ πούλησε ένα ρετιρέ διαμέρισμα στην Trump Park Avenue για 15,9 εκατομμύρια δολάρια. Η Άντζελα Τσεν που το αγόρασε, η οποία ηγειτο μιας επιχείρησης που ονομάζεται Global Alliance Associates, καυχιόταν στο site της ότι μπορούσε να αξιοποιήσει το δίκτυό της με «τα υψηλότερα επίπεδα κυβερνητικών αξιωματούχων».

Τέσσερα σπίτια στη Φλόριντα

Συνολική αξία: 102 εκατομμύρια δολάρια

Χρέος: 0 δολάρια

Καθαρή αξία: 102 εκατομμύρια δολάρια

Στο Παλμ Μπιτς και το Γουέστ Παλμ Μπιτς, στην Φλοριντα, ο Τραμπ διάθετει τέσσερα ακίνητα. Είναι γνωστό ότι ο Τραμπ αγόρασε μόνο ένα ακίνητο κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας - μια έπαυλη απέναντι από το Mar-a-Lago, την οποία η αδερφή του του πούλησε για περίπου 19 εκατομμύρια δολάρια το 2018. Αυτό ακουγόταν ως πολλά χρήματα τότε, αλλά σήμερα μοιάζει με ευκαιρία. Ο δισεκατομμυριούχος ιδιωτικών κεφαλαίων Robert Smith νοίκιασε το ακίνητο ενώ εμπλεκόταν σε ομοσπονδιακή έρευνα για φοροδιαφυγή.

40 Wall Street

Συνολική αξία: 104 εκατομμύρια δολάρια

Χρέος: 0 δολάρια

Καθαρή αξία: 104 εκατομμύρια δολάρια

Ο Τραμπ έχει μία μίσθωση κτιρίου έως το 2059, αφού εξόφλησε χρέος περίπου 114 εκατομμυρίων δολαρίων σε κτίριο έναντι του πύργου του στο Κάτω Μανχάταν το 2025.

Trump International Hotel Las Vegas

Συνολική αξία: 146 εκατομμύρια δολάρια

Χρέος: 0 δολάρια

Καθαρή αξία: 73 εκατομμύρια δολάρια

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέχει επίσης 50% ξενοδοχείων και διαμερισμάτων στο Λας Βέγκας. Μαζί με τον δισεκατομμυριούχο συνεργάτη του Phil Ruffin, ο Τραμπ πούλησε δεκάδες ακίνητα μέσα στον χρυσό πύργο από το 2017 έως το 2020.

Ρετιρέ στον Πύργο Τραμπ

Συνολική αξία: 45 εκατομμύρια δολάρια

Χρέος: 0 δολάρια

Καθαρή αξία: 45 εκατομμύρια δολάρια

Το ρετιρέ στον πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη είναι μία κατοικία περίπου 1.000 τμ. Ο ίδιος ο Τραμπ έλεγε επί χρόνια ψέματα για το μέγεθος του σπιτιού τουκαι ισχυριζόταν ότι ήταν πάνω από 3.000 τμ.

Οικιστικά οικόπεδα

Συνολική αξία: 45 εκατομμύρια δολάρια

Χρέος: 0 δολάρια

Καθαρή αξία: 45 εκατομμύρια δολάρια

Τοποθεσία: Rancho Palos Verdes, Καλιφόρνια

Οινοποιείο Trump

Συνολική αξία: 44 εκατομμύρια δολάρια

Χρέος: 0 δολάρια

Καθαρή αξία: 44 εκατομμύρια δολάρια

Τοποθεσία: Charlottesville, Βιρτζίνια



Trump International Hotel & Tower Chicago

Συνολική αξία: 77 εκατομμύρια δολάρια

Χρέος: 0 δολάρια

Καθαρή αξία: 38 εκατομμύρια δολάρια

Ο Τραμπ έχει περίπου το 50% του λιανικού εμπορίου, μέρος των κατοικιών και του χώρου στάθμευσης του ξενοδοχείου στο Σικάγο. Ο Τραμπ δέχθηκε βοήεθαι για την αποπληρωμή χρέους 45 εκατομμυρίων δολαρίων της Deutsche Bank τον Οκτώβριο του 2023 και στη συνέχεια τερματίστηκε επίσης ένα μυστηριώδες δεύτερο δάνειο δύο μήνες αργότερα, απαλλάσσοντας από τα χρέη ένα ακίνητο που αντιμετώπιζε προβλήματα ΄από την κατασκευή του.

Trump Parc / Trump Parc East

Συνολική αξία: 31 εκατομμύρια δολάρια

Χρέος: 0 δολάρια

Καθαρή αξία: 31 εκατομμύρια δολάρια

Ο Τραμπ έχει επίσης στην κατοχή του και άλλα σπίτια, γκαράζ και μέρος του καταστήματος στο «πάρκο» του. Πούλησε τρία διαμερίσματα στο Trump Parc East για συνολικά 7,5 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας. Και στις τρεις περιπτώσεις, οι αγοραστές ήταν ανώνυμες εταιρείες.

Seven Springs

Συνολική αξία: 30 εκατομμύρια δολάρια

Χρέος: 0 δολάρια

Καθαρή αξία: 30 εκατομμύρια δολάρια

Τοποθεσία: Μπέντφορντ, Νέα Υόρκη

Trump World Tower

Συνολική αξία: 22 εκατομμύρια δολάρια

Χρέος: 0 δολάρια

Καθαρή αξία: 22 εκατομμύρια δολάρια

Έχει ένα εμπορικό, ένα ακίνητο και ένα γκαράζ.



Trump Plaza

Συνολική αξία: 17 εκατομμύρια δολάρια

Χρέος: 0 δολάρια

Καθαρή αξία: 17 εκατομμύρια δολάρια

Στο Trump Plazza ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δύο συνεταιριστικές μονάδες και μίσθωση σε κατάστημα, γκαράζ και τμήμα κατοικίας.

Σπίτι στο St. Μάρτιν

Συνολική αξία: 12 εκατομμύρια δολάρια

Χρέος: 0 δολάρια

Καθαρή αξία: 12 εκατομμύρια δολάρια

Ο Τραμπ αγόρασε το ακίνητο το 2013 από έναν επιχειρηματία από την Ιντιάνα με τον οποίο ήταν φίλοι. Η τιμή δεν αποκαλύφθηκε ποτέ. Το έθεσε προς πώληση τον Μάιο του 2017 για 28 εκατομμύρια δολάρια, μόνο και μόνο για να μειώσει την τιμή λίγους μήνες αργότερα. Το ακίνητο δεν έχει ακόμη πουληθεί.

Διεθνές Ξενοδοχείο και Πύργος Trump (Νέα Υόρκη)

Συνολική αξία: 15 εκατομμύρια δολάρια

Χρέος: 6 εκατομμύρια δολάρια

Καθαρή αξία: 9 εκατομμύρια δολάρια

Ο Τραμπο κατέχει το λιανικό εμπόριο, γκαράζ και τμήμα κατοικιών στο ακίνητο.



Γη στο Briarcliff, Νέα Υόρκη

Συνολική αξία: 5 εκατομμύρια δολάρια

Χρέος: 0 δολάρια

Καθαρή αξία: 5 εκατομμύρια δολάρια

Δύο σπίτια στη Βιρτζίνια

Συνολική αξία: 2 εκατομμύρια δολάρια

Χρέος: 0 δολάρια

Καθαρή αξία: 2 εκατομμύρια δολάρια

Δύο σπίτια δίπλα σε ένα από τα γκολφ κλαμπ.

Παλάτι Τραμπ

Συνολική αξία: 500.000 δολάρια

Χρέος: 0 δολάρια

Καθαρή αξία: 500.000 δολάρια

Πρόκειται για μονάδες αποθήκευσης.

Άλλα περιουσιακά στοιχεία του Τραμπ: 551 εκατομμύρια δολάρια

Επιχείρηση αδειοδότησης και διαχείρισης του Τραμπ

Συνολική αξία: 533 εκατομμύρια δολάρια

Χρέος: 0 δολάρια

Καθαρή αξία: 533 εκατομμύρια δολάρια

Η επιχείρηση branding του Τραμπ φαινόταν να αντιμετωπίζει προβλήματα μετά την εξέγερση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου. «Έχει προκαλέσει μόνιμη ζημιά στο όνομα και την εικόνα του Τραμπ», δήλωσε ο αναλυτής ακινήτων Κέβιν Μπράουν. Οι καιροί όμως έχουν αλλάξει. Η επιχείρηση αδειοδότησης του Τραμπ εκτοξεύτηκε το 2024 όταν ανέκτησε την ηγεσία στον Λευκό Οίκο και συνέχισε να αναπτύσσεται μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, με νέες συμφωνίες από το Βουκουρέστι μέχρι τις Μαλδίβες.

Αεροσκάφη του Τραμπ

Συνολική αξία: 11 εκατομμύρια δολάρια

Χρέος: 0 δολάρια

Καθαρή αξία: 11 εκατομμύρια δολάρια

Ο Τραμπ έχει ένα ιδιωτικό αεροππλάνο και ένα ιδιωτικό ελικόπτερο.

Δάνεια του Τραμπ στα παιδιά του

Συνολική αξία: 5 εκατομμύρια δολάρια

Οι φορολογικές δηλώσεις του Τραμπ αποκάλυψαν δάνεια για τα τρία μεγαλύτερα παιδιά του, τον Ντον Τζούνιορ, την Ιβάνκα και τον Έρικ. Συνολικά, οι νεότεροι Τραμπ πλήρωναν στον πατέρα τους περίπου 50.000 δολάρια ετησίως σε τόκους για συμφωνίες από το 2015 έως το 2020.

Συντάξεις Τραμπ

Καθαρή αξία: 2 εκατομμύρια δολάρια

Νομικές υποχρεώσεις Τραμπ: -97 εκατομμύρια δολάρια



Εφετείο στη Νέα Υόρκη απέρριψε μια απόφαση περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων που προέκυψε από την υπόθεση αστικής απάτης του Τραμπ και ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει υπόλογος για πληρωμές στην Ε. Τζιν Κάρολ, μια συγγραφέα που κατηγόρησε τον Τραμπ ότι τη βίασε σε ένα πολυκατάστημα. Ο Τραμπ, ο οποίος αρνείται την κατηγορία, έχει ασκήσει έφεση αλλά οι τόκοι από το ποσό που έχει οριστεί πρωτόδικα τρέχουν.

Με πληροφορίες του Forbes





