Ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει πως ο πόλεμος στο Ιράν έχει τελειώσει και την ίδια ώρα εξετάζει την αποστολή ακόμη 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή.

Δημοσίευμα της Wall Street Journal υποστηρίζει πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να εξετάζει την αποστολή επιπλέον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να διευρύνει τις στρατιωτικές επιλογές του εναντίον του Ιράν.

Αξιωματούχοι του Υπουργείου Πολέμου δήλωσαν στην εφημερίδα ότι η δύναμη αυτή θα μπορούσε να προστεθεί στους 5.000 πεζοναύτες και στις χιλιάδες αλεξιπτωτιστές της 82η Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας που έχουν ήδη διαταχθεί να μεταβούν στην περιοχή.

Μια τέτοια ανάπτυξη, εφόσον εγκριθεί, θα υποδήλωνε αυξημένη πιθανότητα χερσαίας επιχείρησης σε ιρανικό έδαφος, όπως στο νησί Χαργκ ή σε νησιά που ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ.

«Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με αναπτύξεις στρατευμάτων θα προέρχονται από το Υπουργείο Πολέμου. Όπως έχουμε πει, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πάντοτε στη διάθεσή του όλες τις στρατιωτικές επιλογές», δήλωσε στη Wall Street Journal η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άνα Κέλι.

Άλλες αναφορές ενίσχυσαν την εκτίμηση περί υψηλής πιθανότητας κλιμάκωσης. Περισσότερα από έξι άτομα με γνώση των συζητήσεων δήλωσαν στο CNN ότι αξιωματούχοι του Πενταγώνου προετοιμάζονται για νέα φάση του πολέμου, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει κατάληψη διαφόρων στόχων στο Ιράν με τη χρήση χερσαίων δυνάμεων.

Μετά την εκτεταμένη καταστροφή μεγάλου μέρους της ιρανικής στρατιωτικής και αμυντικής υποδομής μέσω έντονων αεροπορικών βομβαρδισμών, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ θα χρειαστεί να αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις για την κατάληψη κρίσιμων τοποθεσιών, όπως το νησί Χαργκ, ώστε να εξασφαλίσουν τη νίκη. Μια χερσαία ανάπτυξη, ακόμη και περιορισμένη, θα αύξανε σημαντικά την πιθανότητα αμερικανικών απωλειών - κάτι για το οποίο η Ουάσιγκτον δείχνει περιορισμένη πολιτική αντοχή.

Παρότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν προκαλέσει σημαντικές απώλειες και καταστροφές στο Ιράν, η Τεχεράνη έχει καταφέρει να διαταράξει την παγκόσμια οικονομία μέσω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ και επιθέσεων σε πετρελαϊκές υποδομές του Κόλπου - δύο τακτικές που αποδεικνύονται ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Μια χερσαία επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί απαραίτητη προκειμένου να σταματήσουν πλήρως οι ιρανικές επιθέσεις με drones στα Στενά και στις χώρες του Κόλπου.

Όλα τα παραπάνω πάντως δεν σταματούν τον Ντόναλντ Τραμπ από το να δηλώνει επανειλημμένα ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει ουσιαστικά τελειώσει.

«Λοιπόν, έχουμε ήδη κερδίσει τον πόλεμο. Στρατιωτικά, έχουμε κερδίσει πλήρως τον πόλεμο», δήλωσε την Πέμπτη στο Fox News, όταν ρωτήθηκε πώς θα έμοιαζε μια νίκη.

Ο Τραμπ έδωσε στους Ιρανούς ακόμη δέκα ημέρες για διαπραγματεύσεις πριν διατάξει πλήγματα σε ιρανικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής - μια αμφιλεγόμενη κίνηση που, εάν υλοποιηθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.

