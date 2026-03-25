Ο Νετανιάχου και ο Τραμπ συμφώνησαν να περιμένουν και να δουν αν οι Ιρανοί θα βγουν στους δρόμους κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ της φωτιάς την επόμενη μέρα, σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ήθελε να καλέσει τους Ιρανούς να κατακλύσουν τους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησής τους την περασμένη εβδομάδα, αλλά ο Πρόεδρος Τραμπ τού είπε ότι ήταν πολύ επικίνδυνο, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και μια ισραηλινή πηγή.

Όπως αναφέρει το axios, ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου: «Γιατί στο καλό να πούμε στον κόσμο να βγει στους δρόμους όταν απλώς θα τους θερίσουν», κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο που ενημερώθηκε για τη συζήτηση.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συμφωνούν στους περισσότερους στρατιωτικούς στόχους του πολέμου, αλλά οι απόψεις διαφέρουν στο ζήτημα της αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν και στο πόσο χάος και αιματοχυσία είναι αποδεκτό να προσπαθήσουμε να την επιφέρουμε.

Ενώ ο Νετανιάχου αναφέρει τη δημιουργία των συνθηκών για μια λαϊκή εξέγερση μεταξύ των βασικών στόχων του Ισραήλ, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι ο Τραμπ βλέπει την αλλαγή καθεστώτος περισσότερο ως «μπόνους». Ενώ στην αρχή του πολέμου δήλωσε ότι ο ιρανικός λαός θα έχει την ευκαιρία να αναλάβει την κυβέρνηση όταν τελειώσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, σπάνια το έχει επαναλάβει έκτοτε.

Σε ξεχωριστά πλήγματα την περασμένη Τρίτη, οι Ισραηλινοί δολοφόνησαν τον Αλί Λαριτζανί, τον επικεφαλής εθνικής ασφάλειας του Ιράν και τον de facto υπηρεσιακό ηγέτη της χώρας, και τον Γκολαμρεζά Σουλεϊμανί, τον επικεφαλής της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, μαζί με αρκετούς από τους βοηθούς του.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι η δολοφονία του Σουλεϊμανί είχε ως στόχο να επιτρέψει μια λαϊκή εξέγερση, επειδή είχε αναλάβει την καταστολή των διαμαρτυριών.

Παρασκήνια: Λίγες ώρες αργότερα, ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ ότι το ιρανικό καθεστώς βρισκόταν σε αταξία και υπήρχε ένα παράθυρο ευκαιρίας για περαιτέρω αποσταθεροποίησή του, δήλωσαν ένας Αμερικανός αξιωματούχος και μια ισραηλινή πηγή.

Ο Νετανιάχου πρότεινε να απευθύνουν αυτός και ο Τραμπ μια συντονισμένη δημόσια έκκληση προς τον ιρανικό λαό να βγει στους δρόμους.

Τότε ήταν που ο Τραμπ εξέφρασε την ανησυχία του ότι μια τέτοια έκκληση θα οδηγούσε απλώς σε σφαγή. Χιλιάδες Ιρανοί διαδηλωτές σκοτώθηκαν πριν από τον πόλεμο. Εν τω μεταξύ, ο Νετανιάχου βγήκε δημόσια μόνος του.

«Τα αεροσκάφη μας χτυπούν τρομοκρατικές οργανώσεις στο έδαφος, σε δρόμους και σε δημόσιες πλατείες. Αυτό έχει ως στόχο να επιτρέψει στον γενναίο ιρανικό λαό να γιορτάσει το Φεστιβάλ της Φωτιάς. Βγείτε λοιπόν έξω και γιορτάστε... παρακολουθούμε από ψηλά», δήλωσε ο Νετανιάχου, μιλώντας από το αρχηγείο της πολεμικής αεροπορίας.

Ελάχιστοι Ιρανοί βγήκαν στους δρόμους την επόμενη μέρα, κάτι που Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι απέδωσαν σε έναν διαρκή φόβο για το πώς θα ανταποκριθεί το καθεστώς.