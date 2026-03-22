Οι τιμές του πετρελαίου φαίνεται ότι θα αυξηθούν περαιτέρω αύριο, Δευτέρα, έχοντας κλείσει πριν από το Σαββατοκύριακο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών, μετά τις απειλές των ΗΠΑ και του Ιράν να στοχοποιήσουν ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως ανέφεραν σήμερα, Κυριακή οι αναλυτές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Σάββατο να «εξαλείψει» τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών, μια σημαντική κλιμάκωση μόλις μια ημέρα αφότου μίλησε για «τερματισμό» του πολέμου, ο οποίος βρίσκεται τώρα στην τέταρτη εβδομάδα του.

Το Ιράν προειδοποίησε επίσης, σήμερα Κυριακή ότι θα επιτεθεί σε υποδομές που συνδέονται με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων αφαλάτωσης στον Κόλπο, εάν ο Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του.

Την Παρασκευή, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Μάιο σημείωσαν άνοδο 3,26% στα 112,19 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο από τον Ιούλιο του 2022.

«Η απειλή του Τραμπ έχει πλέον τοποθετήσει μια 48ωρη ωρολογιακή βόμβα αυξημένης αβεβαιότητας στις αγορές», δήλωσε ο αναλυτής αγοράς της IG, Τόνι Σικάμορ. Εάν το τελεσίγραφο δεν αλλάξει, οι τιμές του πετρελαίου θα εκτοξευθούν τη Δευτέρα, είπε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Σαφώς αυτό σημαίνει μεγαλύτερη κλιμάκωση, που σημαίνει υψηλότερες τιμές πετρελαίου. Κάποιοι, ωστόσο, πιστεύουν λανθασμένα ότι το Ιράν μπορεί να υποχωρήσει», δήλωσε η Αμρίτα Σεν, ιδρύτρια της Energy Aspects. «Ο Τραμπ προσπαθεί να δείξει ότι μπορεί να ξεπεράσει την κλιμάκωση και αυτός ο τρόπος καταλήγει σε καμένη γη για τις υποδομές του Κόλπου».

Το Ιράν έχει επιτεθεί σε λιμάνια και διυλιστήρια στη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, τα ΗΑΕ και το Κατάρ σε αντίποινα για τις επιθέσεις στις υποδομές του. Το κλείσιμο του Ορμούζ είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια τεσσάρων ολόκληρων ημερών παγκόσμιας προσφοράς - ή περίπου 440 εκατομμυρίων βαρελιών - κατά τη διάρκεια των 22 ημερών του πολέμου μέχρι στιγμής.

Η Τεχεράνη έχει μέχρι στιγμής αποφύγει να επιτεθεί σε μεγάλες μονάδες αφαλάτωσης στη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την παροχή νερού σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Οι μεγάλης κλίμακας ζημιές σε αυτές τις εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να καταστήσουν ορισμένες πόλεις στον Κόλπο ακατοίκητες μέσα σε λίγες εβδομάδες και να οδηγήσουν σε μαζικές εκκενώσεις και διαδοχικές διακοπές ρεύματος, σύμφωνα με το Ατλαντικό Συμβούλιο.

Το Brent σημείωσε άνοδο περίπου 8,8% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το WTI του πρώτου μήνα υποχώρησε περίπου κατά 0,4% σε σύγκριση με το κλείσιμο της περασμένης Παρασκευής. Η έκπτωση του WTI σε σχέση με το Brent έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 ετών την Τετάρτη.

Η αποκατάσταση του εφοδιασμού από τον Κόλπο της Μέσης Ανατολής θα μπορούσε να διαρκέσει έως και έξι μήνες, δήλωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, στους Financial Times την Παρασκευή.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει σχέδια για την κατάληψη ή τον αποκλεισμό του νησιού Kharg του Ιράν, προκειμένου να πιέσει την Τεχεράνη να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Axios την Παρασκευή.

Πηγή Reuters