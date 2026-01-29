Δεύτερη διαδοχική απουσία Αμερικανού υπουργού από σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, αναμένεται να μην πάει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην οποία στέλνει υφυπουργό του ο οποίος είναι σκληροπυρηνικός με την Ευρώπη, αναφέρει το Politico.

Οι 32 υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν στις 12 Φεβρουαρίου για πρώτη φορά μετά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης της Γροιλανδίας διά της βίας, προκαλώντας τριγμούς στη Συμμαχία.

Όμως, ο Χέγκσεθ δεν αναμένεται να συμμετάσχει στη Σύνοδο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και Ευρωπαίο διπλωμάτη που επικαλείται το Politico. Μια απόφαση που είναι πιθανό να προκαλέσει νέα ερωτήματα για την αφοσίωση της Ουάσινγκτον στο ΝΑΤΟ, σημειώνει το Μέσο.

Αντί για τον Πιτ Χέγκσεθ στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχει ο Έλμπριτζ Κόλμπι, υφυπουργός Αμυντικής Πολιτικής, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ενώ αυτή η απόφαση μπορεί να αλλάξει.

Ο Κόλμπι είναι στενός σύμμαχος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, θεωρείται σκληροπυρηνικός με την Ευρώπη και ένθερμος υποστηρικτής του απομονωτισμού στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του σχεδίου αναφορικά με την επικείμενη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη, που έχει καθυστερήσει επανειλημμένα. Ο ίδιος ήταν υπεύθυνος για τη διαμόρφωση μιας νέας αμερικανικής αμυντικής στρατηγικής, που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία υποβάθμιζε την Ευρώπη και ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον θα «δώσει προτεραιότητα» στην υπεράσπισή της και στην Κίνα.

Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Πιτ Χέγκσεθ θα απουσιάζει από σύνοδο της Συμμαχίας. Όμως, θα είναι η δεύτερη διαδοχική φορά που κορυφαίος Αμερικανός αξιωματούχος απέχει από υψηλού επιπέδου συνάντηση. Τον προηγούμενο μήνα ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δεν συμμετείχε σε σύνοδο με τους ομολόγους του από τις χώρες του ΝΑΤΟ.