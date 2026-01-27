Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος της Νιγηρίας πέφτει σε επίσημη εκδήλωση.

Ο πρόεδρος της Νιγηρίας, Μπόλα Τινούμπου, είναι «σε εξαιρετική φόρμα» παρά την πτώση του κατά την τελετή υποδοχής του από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντoγάν στην Τουρκία, έσπευσε να δηλώσει βοηθός του μετά τις εικόνες που έγιναν viral.

Ο 73χρονος Τινούμπου επισκέφθηκε την Τουρκία και κατά την επίσημη τελετή στην Άγκυρα σκόνταψε και έπεσε ενώ περπατούσε δίπλα στον Τούρκο ομόλογό του.

Ο Τινούμπου φαίνεται στο επίσημο βίντεο στον λογαριασμό του Ερντογάν να κινείται προς τα δεξιά του όταν σκοντάφτει και πέφτει. Στη συνέχεια, το βίντεο μεταβαίνει σε ένα πλάνο από ψηλά όπου φαίνονται άνθρωποι να βοηθούν τον πρόεδρο ενώ 45 δευτερόλεπτα αργότερα φαίνεται ο Ερντογάν να τον κρατά από το μπράτσο και να μπαίνουν στο προεδρικό μέγαρο.

{https://twitter.com/RTErdogan/status/2016146638801158515}

Αλλά αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος πρόεδρος έπεσε δημόσια. Η τελευταία ήταν τον Ιούνιο του 2024 στη γιορτή της Δημοκρατίας. Τότε αστειεύτηκε λέγοντας πως ο κόσμος κόσμος νόμιζε ότι έκανε μια δημοφιλή χορευτική κίνηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://twitter.com/sowore/status/1800870629006278936}

Εκείνη την εποχή, το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως «ήπιο λάθος βήμα» από έναν βοηθό του και υπήρξε επίσης μεγάλη συμπάθεια για τον Τινούμπου, συμπεριλαμβανομένου του κορυφαίου πολιτικού του αντιπάλου, Ατίκου Αμπουμπακάρ, ο οποίος το χαρακτήρισε «ατυχές περιστατικό».

Ένας άλλος πολιτικός, ο Σέχου Σάνι, δήλωσε ότι αυτό έδειξε ότι ο πρόεδρος είναι άνθρωπος και δεν διαφέρει από κανέναν άλλο.

Σε μια προφανή προσπάθεια να κατευνάσει τις ανησυχίες, σε έναν τίτλο με κεφαλαία γράμματα, ο βοηθός του Νιγηριανού προέδρου ανέφερε στο X το απόγευμα της Τρίτης: «Ο Πρόεδρος Τινούμπου είναι σε εξαιρετική φόρμα καθώς η επίσημη επίσκεψη προχωρά ομαλά. Μετά από μια μεγαλοπρεπή τελετή υποδοχής στην Άγκυρα προχώρησε σε προγραμματισμένες διμερείς συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Τουρκίας και άλλους ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους και από τις δύο χώρες» πρόσθεσε χωρίς να σώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Τινούμπου ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2023 μετά τη νίκη του στις εκλογές.

{https://twitter.com/SundayDareSD/status/2016189685555409216}

{https://twitter.com/trpresidency/status/2016170749581549861}