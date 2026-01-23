Ο υπουργός Πολέμου του Τραμπ έχει υπηρετήσει στην Καμπούλ αν και είναι ασαφές αν και κατά πόσο είχε άμεση αλληλεπίδραση με τα συμμαχικά στρατεύματα του ΝΑΤΟ όσο βρισκόταν εκεί.

Οι απαξιωτικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τους στρατιώτες του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν και οι ψευδείς δηλώσεις του ότι οι ΗΠΑ δαπάνησαν τα περισσότερα χρήματα (αναλογικά με το ΑΕΠ της χώρας), έχουν προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων στη Βρετανία με τον πρίγκιπα Χάρι και τον Κιρ Στάρμερ να απαντούν ευθέως για προσβλητικές δηλώσεις.

Το BBC έψαξε και εντόπισε ποια από τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ έχουν υπηρετήσει στον στρατό. Ελάχιστοι σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα και ακόμα λιγότεροι εκείνοι που υπηρέτησε στον «Παγκόσμιο Πόλεμο κατά της Τρομοκρατίας» είτε στο Ιράκ είτε στο Αφγανιστάν.

Στο υπουργικό συμβούλιο του Ντόναλντ Τραμπ, μόνο ένα μέλος έχει υπηρετήσει στο Αφγανιστάν: ο υπουργός Άμυνας, πλέον υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκεθ.

Ο 45χρονος υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκεθ έγινε αξιωματικός πεζικού αμέσως μετά την αποφοίτησή του από το πρόγραμμα Reserved Office Training Corps (ROTC) του Πανεπιστημίου του Πρίνστον το 2003, δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στο Αφγανιστάν. Μετά από δύο άλλες αποστολές στο εξωτερικό, η μία για φύλαξη κρατουμένων στον κόλπο του Γκουαντάναμο και η άλλη ως μέλος της 101η Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας στο Ιράκ, ο Χέγκεθ υπηρέτησε στο Αφγανιστάν το 2011 και το 2012.

Εκεί ασχολήθηκε κυρίως με τη διδασκαλία μαθημάτων αντιεξέγερσης σε μια ακαδημία στην Καμπούλ ενώ ασαφές παραμένει το αν και κατά πόσο είχε άμεση αλληλεπίδραση με τα συμμαχικά στρατεύματα του ΝΑΤΟ όσο βρισκόταν εκεί.

Η Καμπούλ ήταν το αρχηγείο της Διεθνούς Δύναμης Ασφάλειας και Βοήθειας στο Αφγανιστάν (ISAF) που διοικείται από το ΝΑΤΟ μέχρι το 2014, και στην πόλη ήταν παρόντα στρατεύματα από διάφορες χώρες, από την πτώση της το 2001 μέχρι την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021.

Ωστόσο, ο Πιτ Χέγκσεθ έχει υπάρξει αρκετά απαξιωτικός για τη συμβολή του ΝΑΤΟ στον πόλεμο. Πέρυσι αστειευόμενος δήλωσε ότι τα αρχικά ISAF σημαίνουν «I saw Americans fighting» (Είδα Αμερικανούς να πολεμούν). «Τελικά, ήταν πολλές σημαίες, αλλά δεν υπήρχε μεγάλη δυνατότητα στο έδαφος», δήλωσε ο Χέγκεθ στο Καπιτώλιο πέρυσι. «Δεν είσαι πραγματικός συνασπισμός, δεν είσαι πραγματική συμμαχία, εκτός αν έχεις πραγματική αμυντική ικανότητα και πραγματικούς στρατούς που μπορούν να τις αξιοποιήσουν».

Πόσα δαπάνησαν οι ΗΠΑ για το ΝΑΤΟ το 2025

Μετά από επικρίσεις για τον ψευδή ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ παρέμειναν «λίγο μακριά από την πρώτη γραμμή» στο Αφγανιστάν, ο Λευκός Οίκος εξέδωσε την εξής δήλωση: «Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δίκιο - οι συνεισφορές της Αμερικής στο ΝΑΤΟ επισκιάζουν αυτές άλλων χωρών, και η επιτυχία του στην εκπλήρωση της δέσμευσης αμυντικών δαπανών 5% από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ βοηθά την Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά της».

Είναι αλήθεια ότι οι ΗΠΑ δαπανούν πολύ περισσότερα για την άμυνα από οποιοδήποτε άλλο μέλος του ΝΑΤΟ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 62% των συνολικών δαπανών των μελών της στρατιωτικής συμμαχίας το 2025, αναφέρει το BBC.

Ο Τραμπ έχει πιέσει για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% για τα μέλη του ΝΑΤΟ αλλά αυτός είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος, που πρέπει να επιτευχθεί έως το 2035.

Προς το παρόν, κανένα μέλος του ΝΑΤΟ δεν δαπανά τόσα πολλά, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Η Πολωνία είναι η χώρα που δαπανά το μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ της για την άμυνα. Εκτιμάται ότι το 2025 δαπάνησε λίγο κάτω από το 4,5%. Οι ΗΠΑ εκτιμάται ότι δαπάνησαν το 3,22% του ΑΕΠ τους το 2025 μόλις λίγο παραπάνω από την Ελλάδα που ακολουθεί με 2,9%.

Οι αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ

Με πληροφορίες του BBC