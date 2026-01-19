Η ΕΕ θα μπορούσε να απαντήσει στις ΗΠΑ με κυρώσεις, αν χρειαστεί, είπε ο Μερτς αν και διευκρίνισε πως ελπίζει το ζήτημα της Γροιλανδίας να επιλυθεί μέσω της διπλωματίας.

Θέλουμε να αποφύγουμε την κλιμάκωση με τις ΗΠΑ, αν αυτό είναι δυνατόν, είπε Φρίντριχ Μερτς από το Βερολίνο εκφράζοντας την ελπίδα πως θα καταφέρει να μιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ άλλων στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι μίλησε με άλλους ηγέτες το Σαββατοκύριακο και συμφωνούν ότι «θέλουμε να αποφύγουμε οποιαδήποτε κλιμάκωση σε αυτή τη διαμάχη, αν είναι δυνατόν» αναφερόμενος στη Γροιλανδία και σημείωσε πως η συνάντηση αυτής της εβδομάδας στο Νταβός θα πρέπει να προσφέρει άφθονες ευκαιρίες για να συζητηθεί περαιτέρω αυτό το θέμα.

«Θα προσπαθήσω να συναντηθώ με τον Ντόναλντ Τραμπ» την Τετάρτη είπε αλλά διευκρίνισε πως «όπως συνηθίζεται» για το Νταβός, το πρόγραμμά του δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Σημείωσε ακόμα ότι η ΕΕ θα μπορούσε να απαντήσει στις ΗΠΑ με κυρώσεις, αν χρειαστεί, αλλά δεν θέλει και ελπίζει να το επιλύσει μέσω της διπλωματίας.

«Εάν αντιμετωπίσουμε δασμούς που θεωρούμε παράλογους, τότε μπορούμε να αντιδράσουμε», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε πως αυτό θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ την Πέμπτη. Ο Γερμανός καγκελάριος επανέλαβε ότι το πάγωμα των αντιμέτρων που εξετάστηκαν το περασμένο καλοκαίρι λήγει στις 6 Φεβρουαρίου και επομένως θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ την επόμενη μέρα αλλά επανέλαβε ξανά και ξανά ότι αυτή δεν είναι η πρόθεσή του, καθώς ελπίζει ότι το διατλαντικό εμπόριο θα συνεχιστεί αδιάλειπτα.

Ο Μερτς επισήμανε πως ελπίζει σε συμφωνία της ΕΕ και σημείωσε πως «μπορεί επίσης να συναντηθούμε στο Νταβός την Τετάρτη σε διάφορες συνθέσεις για να συντονίσουμε την προσέγγισή μας». Σε αυτό που εστιάζει, πως είναι προς το παρόν είναι η προσπάθεια να πειστεί ο Τραμπ να μην επιβάλει δασμούς στη Γροιλανδία.

Όταν του ζητήθηκε να προσφέρει λίγο περισσότερες πληροφορίες για τη στρατηγική του απέναντι στον Τραμπ, ο Γερμανός καγκελάριος υπογράμμισε πως ο Τραμπ απειλεί επανειλημμένα με δασμούς και συχνά τους εφαρμόζει, αλλά μερικές φορές μπορείς να τον πείσεις να μην το κάνει.

Ξεκαθάρισε ότι η Γροιλανδία και η Δανία μπορούν να «βασιστούν στην αλληλεγγύη μας». Πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι συμμερίζεται σε γενικές γραμμές την εκτίμηση του Τραμπ για τους κινδύνους στη Γροιλανδία και ότι οι εταίροι του ΝΑΤΟ θα πρέπει να κάνουν περισσότερα για την ασφάλεια στην περιοχή, ενώ σημείωσε πως τυχόν αποφάσεις σχετικά με πιθανή γερμανική εμπλοκή σε οποιοδήποτε περαιτέρω πολυεθνικό πλαίσιο θα αποφασιστούν «εν ευθέτω χρόνω».

«Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ και η βάση αυτών των συνομιλιών θα πρέπει πάντα να είναι οι αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας», τόνισε ο Μερτς και διαβεβαίωσε την «ευρεία συμφωνία» μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών ότι «περαιτέρω απειλές για δασμούς δεν θα ενισχύσουν τις διατλαντικές σχέσεις, αλλά θα τις αποδυναμώσουν» και θα βλάψουν τις οικονομίες και των δύο πλευρών της εξίσωσης.

Ο Μερτς επισήμανε επίσης πως συμμερίζεται την «μακροπρόθεσμη» ανησυχία των ΗΠΑ για την ασφάλεια στην Αρκτική και δεν μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι οι ΗΠΑ κάποτε είχαν «πάνω από 30.000» στρατιώτες εκεί και τώρα έχουν «λιγότερους από 200», επομένως «ακόμα και η ανάλυση των απειλών των ίδιων των ΗΠΑ δεν είναι τόσο δραματική όσο παρουσιάζεται» είπε χαρακτηριστικά.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα στο μέλλον, επομένως είναι σημαντικό για τους Ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ να κάνουν περισσότερα για να προστατεύσουν την περιοχή, η οποία «σίγουρα» θα τραβήξει περισσότερη προσοχή τα επόμενα χρόνια, πρόσθεσε ιαι επανέλαβε την ανάγκη τήρησης των αρχών της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της Γροιλανδίας και της Δανίας.

Με πληροφορίες του Guardian