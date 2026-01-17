Η συμφωνία φέρνει κοντά μια αγορά άνω των 700 εκατομμυρίων καταναλωτών που αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το μπλοκ Mercosur των χωρών της Νότιας Αμερικής υπέγραψαν επίσημα μια ιστορική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών το Σάββατο (17/01), η οποία ήταν περιζήτητη εδώ και καιρό, ολοκληρώνοντας περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα βασανιστικών διαπραγματεύσεων για την ενίσχυση των εμπορικών δεσμών ενόψει του αυξανόμενου προστατευτισμού και των εμπορικών εντάσεων σε όλο τον κόσμο.

Η τελετή υπογραφής στην πρωτεύουσα της Παραγουάης, Ασουνσιόν, σηματοδοτεί μια σημαντική γεωπολιτική νίκη για την ΕΕ σε μια εποχή αμερικανικών δασμών και αυξανόμενων κινεζικών εξαγωγών, διευρύνοντας την παρουσία του μπλοκ σε μια περιοχή πλούσια σε πόρους που αμφισβητείται ολοένα και περισσότερο από την Ουάσινγκτον και το Πεκίνο. Στέλνει επίσης ένα μήνυμα ότι η Νότια Αμερική διατηρεί ποικίλες εμπορικές και διπλωματικές σχέσεις, ακόμη και όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει κυριαρχία στο Δυτικό Ημισφαίριο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ, δήλωσε ότι «η γεωπολιτική σημασία αυτής της συμφωνίας δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί» εν μέσω αναζωπυρωμένου σκεπτικισμού σχετικά με τα οφέλη του ελεύθερου εμπορίου.

«Επιλέγουμε το δίκαιο εμπόριο αντί για τους δασμούς. Επιλέγουμε μια παραγωγική μακροπρόθεσμη συνεργασία αντί για την απομόνωση», δήλωσε στην τελετή στην οποία παρευρέθηκαν οι πρόεδροι των μελών της Mercosur, Αργεντινής, Ουρουγουάης και Παραγουάης, και ο υπουργός Εξωτερικών της μεγαλύτερης οικονομίας του εμπορικού μπλοκ, της Βραζιλίας.

«Θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας όπως ποτέ άλλοτε, επειδή πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να ευημερήσουν οι λαοί μας και οι χώρες μας».

Δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο, η συμφωνία - που προωθήθηκε από τις φημισμένες χώρες κτηνοτροφίας της Νότιας Αμερικής και τους βιομηχανικούς τομείς της Ευρώπης που λαχταρούν νέες αγορές για αυτοκίνητα και μηχανήματα - φέρνει κοντά μια αγορά άνω των 700 εκατομμυρίων καταναλωτών που αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

Μετά από δεκαετίες καθυστέρησης, η πολιτικά εκρηκτική συμφωνία πρέπει ακόμη να ξεπεράσει ένα τελευταίο εμπόδιο: την επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ισχυρά προστατευτικά λόμπι και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ιδίως οι Ευρωπαίοι αγρότες που φοβούνται το πιθανό ντάμπινγκ των φθηνών εισαγωγών γεωργικών προϊόντων της Νότιας Αμερικής, επιδιώκουν εδώ και καιρό να ακυρώσουν τη συμφωνία και θα μπορούσαν ακόμη να καθυστερήσουν την εφαρμογή της.

Παρόλο που η συμφωνία καταργεί τους δασμούς σε ποσοστό άνω του 90% σε αγαθά και υπηρεσίες μεταξύ της ευρωπαϊκής αγοράς και της Mercosur, ορισμένοι δασμοί θα μειωθούν σταδιακά σε διάστημα 10-15 ετών και βασικά γεωργικά προϊόντα, όπως το βόειο κρέας, θα περιοριστούν από αυστηρές ποσοστώσεις, σε μια προσπάθεια να κατευναστούν οι φόβοι των Ευρωπαίων αγροτών.

Αυτές οι ποσοστώσεις, καθώς και τα μέτρα διασφάλισης και οι γενναιόδωρες επιδοτήσεις της ΕΕ προς τους αγρότες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ώθησαν την αγροτική δύναμη Ιταλία να ξεπεράσει τα όρια νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η Γαλλία, ωστόσο, εξακολουθεί να αντιτίθεται στη συμφωνία.