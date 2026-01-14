Δεν είναι αποδεκτή η μη προσάρτηση της Γροιλανδίας αναφέρει σε νέο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Με νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πως το μεγαλύτερο νησί στον κόσμο, η Γροιλανδία, θα περιέλθει στον έλεγχο των ΗΠΑ, ενώ τόνισε ότι «τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε πως «το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών».

Επίσης, σημειώνει ότι αν δεν το «κάνουμε εμείς, θα το κάνουν η Ρωσία ή η Κίνα, και αυτό δεν θα συμβεί».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Είναι ζωτικής σημασίας για το Golden Dome που χτίζουμε. Το ΝΑΤΟ πρέπει να μας οδηγήσει στο να το αποκτήσουμε. ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ Η ΡΩΣΙΑ Ή Η ΚΙΝΑ, ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ!

Από στρατιωτική άποψη, χωρίς την τεράστια δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία έχτισα κατά το πρώτο μου θητεία και τώρα ανεβάζω σε ένα νέο, ακόμη υψηλότερο επίπεδο, το ΝΑΤΟ δεν θα ήταν μια αποτελεσματική δύναμη ή αποτρεπτικός παράγοντας – Ούτε καν κοντά!

Το ξέρουν αυτό, και το ξέρω και εγώ. Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ.

Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό είναι απαράδεκτο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος DJT».