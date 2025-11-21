Όσα ανέφερε ο Τραμπ κατά την συνάντηση που είχε με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνο επέμεινε στην προθεσμία που έδωσε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά έστειλε νέο τελεσίγραφο να δεχτεί ο πρόεδρος της Ουκρανίας το σχέδιο ειρήνης με τα 28 σημεία.

Κατά την συνάντηση που είχε με τον Ζοχράν Μαμντάνι, το οποίο χαρακτήρισε «εξαιρετικό δήμαρχο» είπε με νόημα: «Ο Ζελένσκι θα πρέπει να εγκρίνει το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ».

Ερωτηθείς αν είχε μιλήσει με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία, ο Τραμπ απάντησε: «Έχουμε ένα σχέδιο. Είναι φρικτό αυτό που συμβαίνει. Είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί». Και συνέχισε: «Πιστεύουμε ότι έχουμε έναν τρόπο να επιτύχουμε ειρήνη. Θα πρέπει να την εγκρίνει». Σε άλλη ερώτηση δημοσιογράφου ότι το ειρηνευτικό σχέδιο είχε δεχτεί κάποια κριτική, ο Τραμπ απάντησε: «Εννοείτε ότι δεν του αρέσει [του Ζελένσκι];

«Θα πρέπει να του αρέσει, και αν δεν του αρέσει, τότε υποθέτω ότι θα πρέπει απλώς να συνεχίσουν να πολεμάνε».

«Κάποια στιγμή, θα πρέπει να αποδεχτεί κάτι. Θυμάστε στο Οβάλ Γραφείο, όχι πολύ καιρό πριν, του είπα ΄΄Δεν έχεις άλλα χαρτιά να παίξεις΄΄

«Κληρονόμησα αυτόν τον πόλεμο. Νόμιζα ότι έπρεπε να είχε κάνει μια συμφωνία πριν από ένα χρόνο, πριν από δύο χρόνια», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Οι δηλώσεις Τραμπ

{https://www.youtube.com/watch?v=fD9h8xI7RdI}

Το πρώτο σχόλιο Πούτιν

Το σχέδιο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια τελική ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας. Ωστόσο, συμπλήρωσε, το κείμενο δεν συζητείται λεπτομερώς με τη Μόσχα. «Μπορώ να υποθέσω γιατί. Ο λόγος είναι, πιστεύω, ο ίδιος: η αμερικανική κυβέρνηση έως τώρα έχει αποτύχει να εξασφαλίσει τη συναίνεση της ουκρανικής πλευράς. Η Ουκρανία το απορρίπτει», σημείωσε.

Το προτεινόμενο σχέδιο συζητήθηκε πριν από τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα, τον Αύγουστο, είπε ο Ρώσος πρόεδρος. «Κατά τη διάρκεια εκείνης της συζήτησης, η αμερικανική πλευρά μας ζήτησε να κάνουμε συγκεκριμένους συμβιβασμούς και να δείξουμε ευελιξία. Στις συνομιλίες στο Άνκορατζ, παρά συγκεκριμένα σύνθετα ζητήματα και δυσκολίες για εμάς, επιβεβαιώσαμε ότι συμφωνούμε με εκείνες τις προτάσεις», συνέχισε.

Η Ρωσία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις, αλλά είναι επίσης ικανοποιημένη από τη σημερινή δυναμική της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης»- όπως αποκαλεί το Κρεμλίνο τον πόλεμο στην Ουκρανία- πρόσθεσε ο Πούτιν.

«Βλέπουμε ότι έπειτα από τις συνομιλίες στην Αλάσκα, υπήρξε μια παύση από την αμερικανική πλευρά και γνωρίζουμε ότι αυτό συνδέεται με την απόρριψη από την Ουκρανία του σχεδίου για ειρηνευτικό διακανονισμό που πρότεινε ο πρόεδρος Τραμπ», είπε ο Πούτιν.

«Πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος που εμφανίστηκε μία νέα εκδοχή, ουσιαστικά ένα εκσυγχρονισμένο σχέδιο που αποτελείται από 28 σημεία», συμπλήρωσε. «Έχουμε αυτό το κείμενο, το λάβαμε μέσω των καναλιών που υπάρχουν με την αμερικανική κυβέρνηση. Πιστεύω ότι μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για τον τελικό ειρηνευτικό διακανονισμό», πρόσθεσε.

Ακόμα, μεταξύ άλλων ο Πούτιν είπε πως η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της «έχουν ακόμα την ψευδαίσθηση ότι η Ρωσία μπορεί να ηττηθεί στρατηγικά». Η ηγεσία του Κιέβου «είτε δεν έχει αντικειμενικές πληροφορίες για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, είτε δεν μπορεί να τις αξιολογήσει αντικειμενικά», σχολίασε.

Διορία Τραμπ στο Κίεβο έως την Πέμπτη

Η Ουάσινγκτον έδωσε επίσης στην Ουκρανία διορία έως την Πέμπτη (27/11) προκειμένου να αποδεχθεί την πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Είχα (δώσει) πολλές προθεσμίες, όμως εάν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, τείνω να τις παρατείνω. Όμως, πιστεύω ότι η Πέμπτη είναι μια κατάλληλη στιγμή», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox Radio.

Η Ουκρανία θα χάσει περισσότερα εδάφη σε «σύντομο χρονικό διάστημα», υποστήριξε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον πόλεμο. Όταν ρωτήθηκε για την πρόταση των 28 σημείων, τόνισε πως οι ΗΠΑ θέλουν ένα πράγμα, «να σταματήσουν οι σκοτωμοί».

Reuters: Ουκρανία, Βρετανία, Γαλλία Γερμανία ετοιμάζουν αντιπρόταση

Η Ουκρανία συνεργάζεται με τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, προκειμένου να ετοιμάσουν μία αντιπρόταση για το σχέδιο των 28 σημείων, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Reuters.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας πρέπει να διασφαλίζει τη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας, μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Στάρμερ, των ομολόγων του της Γαλλίας και της Γερμανίας και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του.

«Υπογράμμισαν την υποστήριξή τους στην προσπάθεια του προέδρου Τραμπ για ειρήνη και συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως την Ουκρανία, να διαφυλάσσει την κυριαρχία της και να διασφαλίζει τη μελλοντική της ασφάλεια», δήλωσε εκπρόσωπος σε ανακοίνωση προς τα μέσα ενημέρωσης.

«Οι ηγέτες συμφώνησαν να συντονιστούν με τους εταίρους και τους συμμάχους τις ερχόμενες ημέρες, και στην G20, καθώς συνεχίζονται οι συζητήσεις για τον καλύτερο τρόπο επίτευξης μιας διαρκούς ειρήνης», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Επικοινωνία Μερτς - Τραμπ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που αφορούσε το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία, ανακοίνωσε από την πλευρά του ο καγκελάριος.

«Μόλις συζήτησα το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια μιας παραγωγικής και εμπιστευτικής τηλεφωνικής συνομιλίας", δήλωσε ο Μερτς σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, διευκρινίζοντας ότι "συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα. Θα ενημερώσω τώρα τους Ευρωπαίους εταίρους μας» προκειμένου να συντονιστούν τα περαιτέρω βήματα, πρόσθεσε.

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν για ένα τέταρτο της ώρας για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Η συζήτηση για το σχέδιο αυτό αναμένεται να κυριαρχήσει στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ στο οποίο θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των πιο ισχυρών χωρών της Ευρώπης αυτό το Σαββατοκύριακο, παρά το μποϊκοτάζ της συνόδου από τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν αργά χθες, Πέμπτη ότι "δεν θα συμμετάσχουν στις επίσημες συζητήσεις" της G20 στη Νότια Αφρική.

Το διάγγελμα Ζελένσκι: Θα χάσουμε έναν σημαντικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά μας

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με διάγγελμά του προειδοποίησε τον λαό της Ουκρανίας ότι η χώρα είναι αντιμέτωπη με μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της, καθώς ίσως αναγκαστεί να επιλέξει αν θα χάσει την αξιοπρέπειά της ή έναν σημαντικό εταίρο.

Η επόμενη εβδομάδα θα μπορούσε να είναι «πολύ δύσκολη» για τη χώρα, καθώς μεγάλη πολιτική πίεση ασκείται προς το Κίεβο, ανέφερε. Η Ουκρανία αντιμετωπίζει «μία από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της» και ίσως βρεθεί απέναντι σε μία «πολύ δύσκολη επιλογή: είτε να χάσει την αξιοπρέπειά της, είτε τον κίνδυνο να χάσει έναν σημαντικό εταίρο. Είτε τα 28 σημεία, είτε ένας εξαιρετικά σκληρός χειμώνας», είπε ο Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε ότι δεν θα προδώσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας και πως θα επιδιώξει να συνεργαστεί εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ, προκειμένου να αλλάξει η προτεινόμενη συμφωνία, ώστε να μην μπορεί να υποστηρίξει η Ρωσία ότι το Κίεβο δεν θέλει την ειρήνη.