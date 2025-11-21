Ο Τραμπ επιβεβαίωσε την προθεσμία στην Ουκρανία έως τις 27 Νοεμβρίου.

Η Ουάσινγκτον δίνει στην Ουκρανία διορία έως την Πέμπτη (27/11) προκειμένου να αποδεχθεί την πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Είχα (δώσει) πολλές προθεσμίες, όμως εάν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, τείνω να τις παρατείνω. Όμως, πιστεύω ότι η Πέμπτη είναι μια κατάλληλη στιγμή», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox Radio.

Η Ουκρανία θα χάσει περισσότερα εδάφη σε «σύντομο χρονικό διάστημα», υποστήριξε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον πόλεμο. Όταν ρωτήθηκε για την πρόταση των 28 σημείων, τόνισε πως οι ΗΠΑ θέλουν ένα πράγμα, «να σταματήσουν οι σκοτωμοί».

Αναφορικά με την ανησυχία ότι στο μέλλον η Ρωσία θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για τη Βαλτική ή άλλα τμήματα της Ευρώπης, ανέφερε ότι «θα τους σταματήσουν». «Δεν επιδιώκουν περισσότερο πόλεμο. Τιμωρούνται».

Συνομιλίες Ζελένσκι - Βανς: Βλέπουμε θετικά κάθε ρεαλιστική πρόταση

Νωρίτερα σήμερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνομίλησε για μία ώρα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς και τον γραμματέα Στρατού, Νταν Ντρίσκολ. «Καταφέραμε να καλύψουμε πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τις αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου και εργαζόμαστε για μια αξιοπρεπή και πραγματικά αποτελεσματική πορεία προς μία διαρκή ειρήνη», έγραψε σε ανάρτηση ο Ουκρανός πρόεδρος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την «προθυμία και προσοχή να συνεργαστούν με εμάς και τους εταίρους» και συμπλήρωσε ότι συμφώνησαν να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη σε επίπεδο συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας, ώστε να γίνει «πραγματικά εφικτή» η πορεία προς την ειρήνη.

«Η Ουκρανία πάντα σεβόταν και συνεχίζει να σέβεται την επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να τερματιστεί η αιματοχυσία και βλέπουμε θετικά κάθε ρεαλιστική πρόταση. Συμφωνήσαμε να διατηρήσουμε συνεχή επαφή και οι ομάδες μας είναι έτοιμες να εργαστούν καθημερινά, όλο το 24ωρο», κατέληξε.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/1991906779760898073?s=20}

Το δραματικό διάγγελμα Ζελένσκι: Θα χάσουμε έναν σημαντικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά μας

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με διάγγελμά του προειδοποίησε τον λαό της Ουκρανίας ότι η χώρα είναι αντιμέτωπη με μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της, καθώς ίσως αναγκαστεί να επιλέξει αν θα χάσει την αξιοπρέπειά της ή έναν σημαντικό εταίρο.

Η επόμενη εβδομάδα θα μπορούσε να είναι «πολύ δύσκολη» για τη χώρα, καθώς μεγάλη πολιτική πίεση ασκείται προς το Κίεβο, ανέφερε. Η Ουκρανία αντιμετωπίζει «μία από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της» και ίσως βρεθεί απέναντι σε μία «πολύ δύσκολη επιλογή: είτε να χάσει την αξιοπρέπειά της, είτε τον κίνδυνο να χάσει έναν σημαντικό εταίρο. Είτε τα 28 σημεία, είτε ένας εξαιρετικά σκληρός χειμώνας», είπε ο Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε ότι δεν θα προδώσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας και πως θα επιδιώξει να συνεργαστεί εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ, προκειμένου να αλλάξει η προτεινόμενη συμφωνία, ώστε να μην μπορεί να υποστηρίξει η Ρωσία ότι το Κίεβο δεν θέλει την ειρήνη.

{https://www.instagram.com/p/DRUm1vfjIfL/?hl=en}