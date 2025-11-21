Το σχέδιο δεν συζητείται λεπτομερώς με τη Ρωσία, δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε το πρώτο σχόλιο για το σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ, αναφορικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνοντας ότι το έλαβε η Μόσχα.

Το σχέδιο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια τελική ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας. Ωστόσο, συμπλήρωσε, το κείμενο δεν συζητείται λεπτομερώς με τη Μόσχα. «Μπορώ να υποθέσω γιατί. Ο λόγος είναι, πιστεύω, ο ίδιος: η αμερικανική κυβέρνηση έως τώρα έχει αποτύχει να εξασφαλίσει τη συναίνεση της ουκρανικής πλευράς. Η Ουκρανία το απορρίπτει», σημείωσε.

Το προτεινόμενο σχέδιο συζητήθηκε πριν από τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα, τον Αύγουστο, είπε ο Ρώσος πρόεδρος. Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι συμφώνησε με τις αμερικανικές προτάσεις για έναν διακανονισμό κατά τη διάρκεια εκείνης της συνάντησης, συμπλήρωσε.

Η Ρωσία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις, αλλά είναι επίσης ικανοποιημένη από τη σημερινή δυναμική της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης»- όπως αποκαλεί το Κρεμλίνο τον πόλεμο στην Ουκρανία- πρόσθεσε ο Πούτιν.

«Βλέπουμε ότι έπειτα από τις συνομιλίες στην Αλάσκα, υπήρξε μια παύση από την αμερικανική πλευρά και γνωρίζουμε ότι αυτό συνδέεται με την απόρριψη από την Ουκρανία του σχεδίου για ειρηνευτικό διακανονισμό που πρότεινε ο πρόεδρος Τραμπ», είπε ο Πούτιν.

«Πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος που εμφανίστηκε μία νέα εκδοχή, ουσιαστικά ένα εκσυγχρονισμένο σχέδιο που αποτελείται από 28 σημεία», συμπλήρωσε. «Έχουμε αυτό το κείμενο, το λάβαμε μέσω των καναλιών που υπάρχουν με την αμερικανική κυβέρνηση. Πιστεύω ότι μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για τον τελικό ειρηνευτικό διακανονισμό», πρόσθεσε.

Διορία Τραμπ στο Κίεβο έως την Πέμπτη

Η Ουάσινγκτον δίνει στην Ουκρανία διορία έως την Πέμπτη (27/11) προκειμένου να αποδεχθεί την πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Είχα (δώσει) πολλές προθεσμίες, όμως εάν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, τείνω να τις παρατείνω. Όμως, πιστεύω ότι η Πέμπτη είναι μια κατάλληλη στιγμή», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox Radio.

Η Ουκρανία θα χάσει περισσότερα εδάφη σε «σύντομο χρονικό διάστημα», υποστήριξε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον πόλεμο. Όταν ρωτήθηκε για την πρόταση των 28 σημείων, τόνισε πως οι ΗΠΑ θέλουν ένα πράγμα, «να σταματήσουν οι σκοτωμοί».

Reuters: Ουκρανία, Βρετανία, Γαλλία Γερμανία ετοιμάζουν αντιπρόταση

Η Ουκρανία συνεργάζεται με τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, προκειμένου να ετοιμάσουν μία αντιπρόταση για το σχέδιο των 28 σημείων, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Reuters.

Νωρίτερα σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες των τριών χωρών, Εμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ και Φρίντριχ Μερτς.

Το διάγγελμα Ζελένσκι: Θα χάσουμε έναν σημαντικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά μας

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με διάγγελμά του προειδοποίησε τον λαό της Ουκρανίας ότι η χώρα είναι αντιμέτωπη με μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της, καθώς ίσως αναγκαστεί να επιλέξει αν θα χάσει την αξιοπρέπειά της ή έναν σημαντικό εταίρο.

Η επόμενη εβδομάδα θα μπορούσε να είναι «πολύ δύσκολη» για τη χώρα, καθώς μεγάλη πολιτική πίεση ασκείται προς το Κίεβο, ανέφερε. Η Ουκρανία αντιμετωπίζει «μία από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της» και ίσως βρεθεί απέναντι σε μία «πολύ δύσκολη επιλογή: είτε να χάσει την αξιοπρέπειά της, είτε τον κίνδυνο να χάσει έναν σημαντικό εταίρο. Είτε τα 28 σημεία, είτε ένας εξαιρετικά σκληρός χειμώνας», είπε ο Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε ότι δεν θα προδώσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας και πως θα επιδιώξει να συνεργαστεί εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ, προκειμένου να αλλάξει η προτεινόμενη συμφωνία, ώστε να μην μπορεί να υποστηρίξει η Ρωσία ότι το Κίεβο δεν θέλει την ειρήνη.

