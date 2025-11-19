Το σκάνδαλο Έπσταϊν αποτελεί «αγκάθι» για τον Τραμπ εδώ και μήνες, εν μέρει επειδή μετέδιδε θεωρίες συνωμοσίας για τον εκλιπόντα δισεκατομμυριούχο στους υποστηρικτές του.

Μέσα στις επόμενες 30 ημέρες το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ θα δημοσιεύσει τα αρχεία από την έρευνά του για τον εκλιπόντα σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν, δήλωσε την Τετάρτη η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι.

Το Κογκρέσο ψήφισε σχεδόν ομόφωνα υπέρ και πλέον υποχρεώνει την κυβέρνηση του Τραμπ να τα δημοσιοποιήσει.

Το υλικό θα μπορούσε να ρίξει περισσότερο φως στις δραστηριότητες του Έπσταϊν, ο οποίος συναναστρεφόταν με τον Τραμπ και άλλες προσωπικότητες πριν από την καταδίκη του το 2008 για κατηγορίες trafficking και πορνείας ανηλίκων.

Σε συνέντευξη Τύπου, η Μπόντι επιβεβαίωσε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης θα δημοσιεύσει το υλικό που σχετίζεται με τον Έπσταϊν εντός 30 ημερών, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία που ψηφίστηκε από την ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε τον νόμο και να ενθαρρύνουμε τη μέγιστη διαφάνεια», πρόσθεσε η Μπόντι λέγοντας πως ήδη έχουν δώσει στη δημοσιότητα πάνω από 33.000 αρχεία.

Ωστόσο, αυτή η δημοσίευση μπορεί να μην είναι πλήρης, καθώς η υπηρεσία ενδέχεται να χρειαστεί να αποκρύψει υλικό που θα μπορούσε να επηρεάσει τις έρευνες που διέταξε ο Τραμπ για πρόσωπα από τη Δημοκρατική παράταξη, που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Το υπουργείο θα προστατεύσει επίσης την ταυτότητα τυχόν θυμάτων σεξουαλικής εμπορίας των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στα έγγραφα, διευκρίνισε η γενική εισαγγελέας.

Το σκάνδαλο Έπσταϊν αποτελεί «αγκάθι» για τον Τραμπ εδώ και μήνες, εν μέρει επειδή μετέδιδε θεωρίες συνωμοσίας για τον εκλιπόντα δισεκατομμυριούχο στους υποστηρικτές του. Η κυβέρνησή του έχει καλύψει τους δεσμούς του Έπσταϊν με ισχυρές προσωπικότητες και έχει αποκρύψει λεπτομέρειες σχετικά με τον θάνατό του, ο οποίος κρίθηκε αυτοκτονία, σε φυλακή του Μανχάταν το 2019, καθώς αντιμετώπιζε ομοσπονδιακές κατηγορίες για trafficking.

{https://www.youtube.com/watch?v=7T1G2ZGWATE}

Με πληροφορίς του Reuters/Guardian