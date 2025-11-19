Η Ουάσινγκτον θέλει το Κίεβο να αποδεχθεί τα βασικά σημεία του σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Παραχώρηση εδαφών και κάποιων όπλων του Κιέβου περιλαμβάνει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με δύο πηγές του Reuters. Πληροφορίες του Axios κάνουν λόγο για παραχώρηση περιοχών της ανατολικής Ουκρανίας, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν είναι υπό ρωσικό έλεγχο.

Η Ουάσινγκτον έχει διαμηνύσει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία πρέπει να αποδεχθεί το αμερικανικό σχέδιο, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων μείωση του μεγέθους των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Η Ουάσινγκτον θέλει να αποδεχθεί το Κίεβο τα βασικά σημεία του σχεδίου, είπαν στο Reuters οι δύο πηγές, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο πως το Κίεβο έλαβε «μηνύματα» για αμερικανικές προτάσεις που αφορούν στον τερματισμό του πολέμου, τις οποίες έχει συζητήσει η Ουάσινγκτον με τη Μόσχα. Η Ουκρανία δεν διαδραμάτισε ρόλο στην προετοιμασία των προτάσεων, σημείωσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Το νέο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει ότι θα παραχωρηθούν στη Ρωσία περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας τις οποίες δεν ελέγχει αυτή τη στιγμή η Μόσχα. Το αντάλλαγμα θα είναι αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και την Ευρώπη, σε περίπτωση μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας, δήλωσε στο Axios αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Κατά την άποψη του Λευκού Οίκου, η Ουκρανία πιθανότατα θα χάσει ούτως ή άλλως τα εδάφη αυτά, εάν συνεχιστεί ο πόλεμος, «για αυτό είναι προς το συμφέρον της να γίνει η συμφωνία τώρα», ανέφερε η ίδια πηγή.

Συναντήσεις του Ζελένσκι με Αμερικανούς αξιωματούχους την Πέμπτη

Οι προσπάθειες για την «αναβίωση» των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων φαίνεται να κερδίζουν έδαφος, παρότι η Μόσχα δεν έχει δείξει κανένα σημάδι αλλαγής της στάσης της σε ό,τι αφορά στους όρους του Κρεμλίνου για τον τερματισμό του πολέμου.

Μετά την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ισπανία, σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρέθηκε στην Τουρκία, όπου συναντήθηκε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρά την πολιτική κρίση που έχει προκαλέσει στην Ουκρανία το σκάνδαλο διαφθοράς, με εμπλοκή υπουργών. Αύριο, αναμένεται να συναντήσει αξιωματούχος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, στο Κίεβο.

Επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας είναι ο γραμματέας Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, ενώ στην ουκρανική πρωτεύουσα βρίσκεται και ο αρχηγός του αμερικανικού στρατού, Ράντι Τζορτζ. Βρίσκονται εκεί σε μια «αποστολή διερεύνησης γεγονότων», σύμφωνα με την αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο.