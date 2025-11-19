Η λίστα σε άμυνα και ενέργεια. Όσα είπε ο ίδιος για τα ταξίδια του σε Ελλάδα, Γαλλία και Ισπανία.

Το ποσό των 1,27 δισ. δολάρια σε άμυνα και ενεργειακή υποστήριξη έχει εξασφαλίσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την περιοδεία του σε συμμαχικές χώρες στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ουκρανία θα λάβει 100 αεροσκάφη Rafale, σημαντική χρηματοδότηση για την αεράμυνα και χειμερινό εφοδιασμό με φυσικό αέριο. Την Τετάρτη ο Ζελένσκι παρουσίασε τις νέες αμυντικές και ενεργειακές δεσμεύσεις, που έχει λάβει μετά από επισκέψεις στην Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ισπανία, λέγοντας ότι οι συμφωνίες θα ενισχύσουν την αεράμυνα, την αεροπορία και την χειμερινή ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας.

{https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1991087053904191848}

Σε ανακοίνωση του στο Telegram ανέφερε ότι η Ελλάδα θα προμηθεύσει εγγυημένους όγκους φυσικού αερίου στο πλαίσιο συμφωνίας που υπεγράφη στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του την περασμένη Κυριακή. Μάλιστα, ο Ζελένσκι αποκάλεσε την Ελλάδα «σημαντικό ενεργειακό κόμβο για την Ουκρανία και για όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι η Γαλλία συμφώνησε να επεκτείνει σημαντικά την αμυντική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου να αποκτήσει η Ουκρανία 100 αεροσκάφη Rafale F4 έως το 2035, καθώς και συστήματα αεράμυνας SAMP/T, προηγμένα ραντάρ, πυραύλους αέρος-αέρος και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες. Η Γαλλία θα παραδώσει επίσης ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας μέχρι το τέλος του έτους.

Η Ισπανία, πρόσθεσε, δεσμεύτηκε να διαθέσει 100 εκατομμύρια ευρώ στην πρωτοβουλία PURL για πυραύλους αεράμυνας, 215 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του μέσου SAFE και 200 ​​εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας.

Η πρωτοβουλία PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) είναι ένα πρόγραμμα των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ που επιτρέπει στα ευρωπαϊκά και καναδικά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ να χρηματοδοτήσουν την αγορά αμερικανικής κατασκευής όπλων για την Ουκρανία. Η Μαδρίτη προετοιμάζει επίσης ένα πρόσθετο αμυντικό πακέτο που περιλαμβάνει πυραύλους αεράμυνας IRIS-T.

{https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1991087059423944882}

Στην Άγκυρα ο Ζελένσκι

Την ίδια ώρα στην Τουρκία βρίσκεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια νέα προσπάθεια αναβίωσης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία. Ο Ζελένσκι έφτασε στην Άγκυρα την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, όπου τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας Ρουστέμ Ούμεροφ.

Πριν από λίγο ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ωστόσο, ενώ πληροφορίες αρχικά ανέφεραν πως θα συνομιλήσει και με τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο Ζελένσκι ήταν ήδη στην Τουρκία, Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε πως ο Στιβ Γουίτκοφ δεν θα μεταβεί στην Τουρκία.

«Είναι λάθος να λέμε ότι ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ θα μεταβεί στην Τουρκία», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Νωρίτερα, υψηλόβαθμη ουκρανική πηγή είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο Γουίτκοφ ενδέχεται να παραστεί σε αυτές τις συνομιλίες με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

{https://twitter.com/trpresidency/status/1991152025376039115}

Ανακοινώνοντας τα σχέδιά της επίσκεψής του στην Τουρκία, ο Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι προετοιμάζεται να «ανανεώσει τις διαπραγματεύσεις» και θα συζητήσει με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πώς να φέρει μια «δίκαιη ειρήνη» στην Ουκρανία.

Από τον Ιούλιο, οπότε και έγιναν οι τελευταίες διαπραγματευτικές συνομιλίες με διαμεσολαβητή τον Τούρκο ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, στην Κωσταντινούπολη δεν έχουν πραγματοποιηθεί άλλες επαφές μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Οι προσπάθειες αναβίωσης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων φαίνεται να κερδίζουν έδαφος, αν και η Μόσχα δεν έχει δείξει κανένα σημάδι αλλαγής των όρων της για τον τερματισμό του πολέμου, υποβαθμίζοντας μάλιστα μια αναφορά του Τύπου ότι οι ΗΠΑ εργάζονταν πάνω σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων.

{https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1991091084869484915}

«Η ύψιστη προτεραιότητα της Ουκρανίας είναι να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να φέρει πιο κοντά το τέλος του πολέμου», είπε για τις συναντήσεις στην Τουρκία.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ που παρέμεινε κοντά και στις δύο πλευρές, φιλοξένησε έναν αρχικό γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών στις πρώτες εβδομάδες του πολέμου το 2022. Από την πλευρά του το Κρεμλίνο δήλωσε ότι Ρώσοι εκπρόσωποι δεν θα συμμετείχαν στις συνομιλίες, αλλά ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν ανοιχτός σε επαφή με τις ΗΠΑ και την Τουρκία σχετικά με τα αποτελέσματα των συζητήσεων. Το Axios ανέφερε την Τρίτη ότι η Ουάσινγκτον ετοιμάζει κρυφά έναν οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου σε συνεννόηση με τη Ρωσία.

{https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1991091088187154650}

Ερωτηθείς για την έκθεση αυτή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν υπάρχουν ανακοινώσιμες εξελίξεις σχετικά με πιθανές προτάσεις ειρήνευσης από τότε που ο Πούτιν και ο Τραμπ πραγματοποίησαν σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

«Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν καινοτομίες σε αυτό που μπορούμε να αναφέρουμε», είπε ο Πεσκόφ.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το Κίεβο είχε λάβει «ενδείξεις» σχετικά με μια σειρά από αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου, τις οποίες η Ουάσινγκτον έχει συζητήσει με τη Ρωσία. Η Ουκρανία δεν είχε κανένα ρόλο στην προετοιμασία των προτάσεων, ωστόσο, σύμφωνα με την συγκεκριμένη πηγή.

Με πληροφορίες του Reuters/Kiev Independent/ Anadolu