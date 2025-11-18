Η σκιώδης οργάνωση που με τον μανδύα του σωτήρα προωθεί την εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Κάτοικοι της Γάζας ανέφεραν ότι πλήρωσαν 2.000 δολάρια για να εξασφαλίσουν μία θέση σε πτήση με προορισμό τη Νότια Αφρική, ένα ταξίδι που οργανώθηκε από μία... περίεργη οργάνωση, η οποία διαφημίζει διαδικτυακά ότι μπορεί να προσφέρει «διέξοδο» από τον κατεστραμμένο θύλακα. Η Νότια Αφρική ισχυρίστηκε ότι το ταξίδι αυτό είναι μέρος της προσπάθειας εκτοπισμού των Παλαιστινίων, ενώ πληροφορίες του Al Jazeera αναφέρουν ότι το Ισραήλ βρίσκεται πίσω από τον συντονισμό της μυστηριώδους μεταφοράς Παλαιστινίων.

Δύο κάτοικοι της Γάζας που έδωσαν συνέντευξη στο Reuters ανέφεραν ότι ήταν μεταξύ των 130 Παλαιστινίων στους οποίους επετράπη η είσοδος στη Νότια Αφρική. Αρχικά μεταφέρθηκαν με λεωφορείο από τη Γάζα σε ισραηλινό αεροδρόμιο, φτάνοντας στο Γιοχάνεσμπουργκ την Πέμπτη με ενδιάμεση στάση στο Ναϊρόμπι.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής, Ρόναλντ Λαμόλα, η κυβέρνηση του οποίου έχει κατηγορήσει το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι νοτιοαφρικανικές αρχές διερευνούν τις «ύποπτες συνθήκες άφιξης του αεροπλάνου».

«Φαίνεται ότι αποτελεί μέρος του σχεδίου απομάκρυνσης των Παλαιστινίων από την Παλαιστίνη», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου.

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Λαμόλα, εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, «έχει καταστήσει σαφές ότι αν οι Παλαιστίνιοι θέλουν να φύγουν, θα πρέπει να τους επιτρέπεται . Και αν θέλουν να επιστρέψουν στη Λωρίδα της Γάζας, επίσης πρέπει να τους επιτρέπεται».

Ο εκπρόσωπος δεν απάντησε στο ερώτημα πώς κατέληξαν στη Νότια Αφρική 130 Παλαιστίνιοι - άλλοι 23 είχαν διαφορετικούς προορισμούς.

Η COGAT, ο βραχίονας του ισραηλινού στρατού που επιβλέπει τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες στη Γάζα, δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι έφυγαν αφού δόθηκε έγκριση από τρίτη χώρα - που δεν κατονόμασε - να τους δεχτεί. Το αίτημα για την αναχώρησή τους περιελάμβανε «έγγραφα που επιβεβαιώνουν την άδεια προσγείωσης στη Νότια Αφρική», ανέφερε.

Ο Λαμόλα ωστόσο δήλωσε ότι «οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι δεν είχαν τα απαιτούμενα έγγραφα», προσθέτοντας ότι το θέμα βρίσκεται υπό διερεύνηση.

{https://www.youtube.com/watch?v=ivP-eUy9VVU}

Τι είπαν στο Reuters δύο Παλαιστίνιοι που ήταν στην πτήση

Δύο Παλαιστίνιοι δήλωσαν ότι είχαν δει διαδικτυακές διαφημίσεις ενός οργανισμού που ονομάζεται Al-Majd Europe, ο οποίος υποσχόταν ότι θα τους δώσει την ευκαιρία να φύγουν από τη Γάζα. Πριν από έξι μήνες υπέβαλαν αίτηση. Η προσφορά αφορούσε μόνο οικογένειες και απαιτούσε από τους αιτούντες να έχουν διαβατήριο. Και οι δύο Παλαιστίνιοι τελικά έλαβαν μήνυμα από το Al-Majd Europe, μέσω της εφαρμογής WhatsApp, λέγοντάς τους ότι εγκρίθηκαν τα αιτήματά τους. Αναχώρησαν με λεωφορεία από τη Γάζα, στη συνέχεια «πέταξαν» από το ισραηλινό αεροδρόμιο Ramonμε προορισμό τη Νότια Αφρική, όπου αφίχθησαν στις 13 Νοεμβρίου.

«Είμαι ασθενής με λέμφωμα και καρκίνο. Έπρεπε να φύγω, να κάνω θεραπεία και να ελπίζω σε μια καλύτερη ζωή για την οικογένειά μου», δήλωσε ο 42χρονος Ραμζί Αμπού Γιουσέφ, μιλώντας στο Reuters τηλεφωνικά από το Γιοχάνεσμπουργκ.

Ο Αμπού Γιουσέφ έφυγε με τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά του, ηλικίας 8, 10 και 12 ετών, και είπε ότι δύο από τις κόρες του σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση τον Ιούνιο του 2024 κατά τη διάρκεια επιδρομής στον καταυλισμό Νούσεϊράτ, όπου το σπίτι του καταστράφηκε.

Ο δεύτερος Παλαιστίνιος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, για λόγους ασφαλείας, είπε ότι η οικογένειά του αποφάσισε, απρόθυμα, να εγκαταλείψει τη Γάζα έπειτα από μήνες βομβαρδισμών, αναγκάζοντάς τους πολλές φορές να εκκενώσουν το σπίτι τους στο Ντέιρ αλ-Μπαλάχ. Σε ηλικία 35 ετών, έφυγε από τη Γάζα μαζί με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους, 4 και 2 ετών αντίστοιχα.

{https://www.youtube.com/watch?v=gG0Po1AiC8U}

H σκιώδης οργάνωση

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Al Jazeera, το πρωί της Πέμπτης, το ναυλωμένο αεροπλάνο που μετέφερε 153 Παλαιστίνιους από τη Γάζα - πολλοί χωρίς να έχουν τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα - προσγειώθηκε σε αεροδρόμιο κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ, αφήνοντας τους Νοτιοαφρικανούς αξιωματούχους «έκπληκτους».

Έπειτα από σχεδόν 12 ώρες παραμονής στο αεροδρόμιο, το υπουργείο Εσωτερικών της Νότιας Αφρικής επέτρεψε στους επιβάτες να αποβιβαστούν από το αεροπλάνο, αφού μια τοπική ανθρωπιστική οργάνωση, η Gift of the Givers, εγγυήθηκε ότι θα παρείχε στους επιβάτες κατάλυμα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Νότια Αφρική, εάν χρειαζόταν

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο που εκτελεί η Al-Majd Europe, μέσω της οποίας, όπως υποστηρίζουν ακτιβιστές, το Ισραήλ προωθεί την εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Πίσω από την περίεργη πτήση βρίσκεται η Al-Majd Europe, η οποία κατηγορείται ότι ενεργεί σε συντονισμό με τις ισραηλινές αρχές, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ανέφερε την Κυριακή ότι η οργάνωση διευθύνεται από έναν Ισραηλινό-Εσθονό υπήκοο, τον Tomer Janar Lind. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Lind συνεργάστηκε με μονάδα του ισραηλινού στρατού που ήταν επιφορτισμένη με την αναγκαστική μεταφορά Παλαιστινίων από τη Γάζα, οργανώνοντας παρόμοιες πτήσεις.

Αυτή η μονάδα, η οποία ονομάζεται Γραφείο Εθελοντικής Μετανάστευσης, ιδρύθηκε στις αρχές του 2025 υπό το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας για να εφαρμόσει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από την πατρίδα τους, τονίζει το Al Jazeera.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Haaretz, ο Lind δεν αρνείται ότι διοργάνωσε πτήσεις για Παλαιστίνιους, ωστόσο δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες.

Με πληροφορίες από Reuters, Al Jazeera