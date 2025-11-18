Ο Σάμερς δεν ήταν ο μόνος Δημοκρατικός στον «εμπιστευτικό» κύκλο του Επστάιν.

Ο Λόρενς «Λάρι» Σάμερς - άλλοτε υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον κι έπειτα πρόεδρος του πανεπιστημίου Χάρβαρντ - ανακοίνωσε χθες Δευτέρα την απόφασή του να αποσυρθεί από τον δημόσιο βίο, αφού ήρθε στο φως η ηλεκτρονική αλληλογραφία του με τον Τζέφρι Επστάιν, τον καλά δικτυωμένο χρηματομεσίτη που εξωθούσε στην πορνεία ανήλικα κορίτσια.

«Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη της απερίσκεπτης απόφασής που είχα πάει να συνεχίσω να επικοινωνώ» με τον Τζέφρι Έπστιν, σημείωσε ο Λάρι Σάμερς σε ανακοίνωσή του.

«Ενώ θα εξακολουθήσω να τηρώ τις υποχρεώσεις μου ως εκπαιδευτικού» (σ.σ. διδάσκει οικονομικά, δημόσια διοίκηση και διοίκηση επιχειρήσεων στο Χάρβαρντ), «θα αποσυρθώ από τις δεσμεύσεις μου για δημόσιες εμφανίσεις στο πλαίσιο ευρύτερης προσπάθειας με σκοπό την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την επανόρθωση των σχέσεών μου με οικεία μου πρόσωπα».

Υπενθυμίζεται πως, όπως αποκαλύφθησε - πολύ μετά την πρώτη καταδίκη του Επστάιν - ο Λάρι Σάμερς συζητούσε με τον Επστάιν, μεταξύ άλλων τα «προβλήματα» που είχε με μια γυναίκα: «Αντέδρασες καλά... Το ότι δεν παραπονέθηκες δείχνει δύναμη», του απαντούσε εκείνος.

Σε άλλο email o Σάμερς έγραφε:

«Προσπαθώ να καταλάβω γιατί η αμερικανική ελίτ θεωρεί ότι αν δολοφονήσεις το μωρό σου είναι "ok" να μπεις στο Χάρβαρντ, αλλά αν την "έπεσες" σε μερικές γυναίκες πριν 10 χρόνια δεν μπορείς να εργαστείς σε κανάλι ή think tank».