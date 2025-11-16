Μεταφέρει περισσότερους από τέσσερις χιλιάδες στρατιώτες, δεκάδες μαχητικά κρούσης και μαχητικά ελικόπτερα.

Το πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ κινείται προς τις ακτές της Βενεζουέλας, στην Καραϊβική Θάλασσα, σε μια επίδειξη της στρατιωτικής ισχύος από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το τι θα μπορούσε να σηματοδοτήσει η νέα εισροή στρατευμάτων και όπλων για την εκστρατεία της κυβέρνησης Τραμπ κατά των ναρκωτικών στη Νότια Αμερική.

Όπως αναφέρει το pbs.org, η πορεία του USS Gerald R. Ford, που ανακοινώθηκε από τον αμερικανικό στρατό σε δελτίο τύπου, σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή σε αυτό που η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει ότι είναι μια επιχείρηση κατά των ναρκωτικών, αλλά έχει θεωρηθεί ως μια κλιμακούμενη τακτική πίεσης εναντίον του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές επιδρομές έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 80 ανθρώπους σε 20 επιθέσεις σε μικρά σκάφη που κατηγορούνται για μεταφορά ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Το Ford ολοκληρώνει τη μεγαλύτερη συσσώρευση αμερικανικής ισχύος πυρός στην περιοχή εδώ και γενιές, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στρατευμάτων σε περίπου 12.000 σε σχεδόν δώδεκα πλοία του Ναυτικού σε αυτό που ο υπουργός Άμυνας Pete Hegseth ονόμασε «Επιχείρηση Νότιο Δόρυ».

Η ομάδα κρούσης των αεροπλανοφόρων της Ford, η οποία περιλαμβάνει μοίρες μαχητικών αεροσκαφών και αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, διέσχισε το Πέρασμα Anegada κοντά στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους το πρωί της Κυριακής, ανέφερε το Ναυτικό σε ανακοίνωσή του.

Ο Υποναύαρχος Paul Lanzilotta, ο οποίος διοικεί την ομάδα κρούσης των αεροπλανοφόρων της Ford, δήλωσε ότι θα ενισχύσει μια ήδη μεγάλη δύναμη αμερικανικών πολεμικών πλοίων για να «προστατεύσει την ασφάλεια και την ευημερία του έθνους μας από τη ναρκοτρομοκρατία στο Δυτικό Ημισφαίριο».

Η κυβέρνηση έχει επιμείνει ότι η συγκέντρωση πολεμικών πλοίων επικεντρώνεται στην παύση της ροής ναρκωτικών στις ΗΠΑ, αλλά δεν έχει δημοσιεύσει κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει τους ισχυρισμούς της ότι όσοι σκοτώθηκαν στις βάρκες ήταν «ναρκοτρομοκράτες». Ο Τραμπ έχει υποδείξει ότι η στρατιωτική δράση θα επεκταθεί πέρα ​​από τις επιθέσεις από τη θάλασσα, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα «σταματήσουν τα ναρκωτικά που εισέρχονται από την ξηρά».

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν εδώ και καιρό αεροπλανοφόρα για να πιέσουν και να αποτρέψουν την επιθετικότητα άλλων εθνών, επειδή τα πολεμικά τους αεροσκάφη μπορούν να χτυπήσουν στόχους βαθιά μέσα σε μια άλλη χώρα. Ορισμένοι ειδικοί λένε ότι το Ford δεν είναι κατάλληλο για την καταπολέμηση των καρτέλ, αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μέσο εκφοβισμού για τον Μαδούρο σε μια προσπάθεια να τον αναγκάσει να παραιτηθεί.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναγνωρίζουν τον Μαδούρο, ο οποίος κατηγορήθηκε ευρέως ότι έκλεψε τις περσινές εκλογές, ως νόμιμο ηγέτη της Βενεζουέλας. Ο Rubio έχει χαρακτηρίσει την κυβέρνηση της Βενεζουέλας «οργανισμό μεταφόρτωσης» που συνεργάζεται ανοιχτά με όσους διακινούν ναρκωτικά.

Ο Maduro, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία στις ΗΠΑ, έχει δηλώσει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ «κατασκευάζει» έναν πόλεμο εναντίον του. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας πρόσφατα διατυμπάνισε μια «μαζική» κινητοποίηση στρατευμάτων και πολιτών για την άμυνα ενάντια σε πιθανές επιθέσεις των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δικαιολόγησε τις επιθέσεις σε πλοία που διακινούσαν ναρκωτικά λέγοντας ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «ένοπλη σύγκρουση» με τα καρτέλ ναρκωτικών, ενώ ισχυρίζεται ότι τα πλοία λειτουργούν από ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις.

Έχει αντιμετωπίσει αντιδράσεις από ηγέτες της περιοχής, τον ύπατο αρχηγό του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και νομοθέτες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι έχουν πιέσει για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποιος στοχεύεται και τη νομική δικαιολόγηση των επιθέσεων κατά των σκαφών.

Οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας, ωστόσο, ψήφισαν πρόσφατα να απορρίψουν νομοθεσία που θα έθετε υπό έλεγχο την ικανότητα του Τραμπ να εξαπολύσει επίθεση κατά της Βενεζουέλας χωρίς την άδεια του Κογκρέσου.

Οι ειδικοί διαφωνούν σχετικά με το εάν αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να χτυπήσουν χερσαίους στόχους εντός της Βενεζουέλας. Σε κάθε περίπτωση, το πολεμικό πλοίο των 100.000 τόνων στέλνει ένα μήνυμα.

«Αυτή είναι η βάση του τι σημαίνει να έχουμε ξανά την στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική», δήλωσε η Ελίζαμπεθ Ντίκινσον, ανώτερη αναλύτρια της Διεθνούς Ομάδας Κρίσεων για την περιοχή των Άνδεων.

«Και έχει προκαλέσει πολλές ανησυχίες στη Βενεζουέλα αλλά και σε όλη την περιοχή. Νομίζω ότι όλοι παρακολουθούν αυτό με κομμένη την ανάσα για να δουν πόσο πρόθυμες είναι οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν πραγματικά στρατιωτική βία».