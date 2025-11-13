Η σορός που παραδίδει η Χαμάς απόψε είναι η 25η που επιστρέφεται στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ ανέφερε πως ο Ερυθρός Σταυρός κατευθύνεται προς τη νότια Γάζα για να παραλάβει τη σορό ενός ακόμα ομήρου από τη Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι «ο Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται καθ' οδόν προς το σημείο συνάντησης στη νότια Λωρίδα της Γάζας, όπου ένα φέρετρο ενός νεκρού ομήρου θα μεταφερθεί υπό την προστασία του».

Η Χαμάς είχε ανακοινώσει πριν ότι οι Ταξιαρχίες Αλ-Κουντς, η ένοπλη πτέρυγα της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ ανέφεραν ότι μαχητές της εντόπισαν τη σορό ενός Ισραηλινού ομήρου κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων έρευνας σε μια περιοχή υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού νότια του Χαν Γιουνίς.

Πόσοι όμηροι παραμένουν στη Γάζα

Η σορός που παραδίδει η Χαμάς απόψε είναι η 25η που επιστρέφεται στο Ισραήλ στο πλαίσιο της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου. Μετά τη σημερινή παράδοση, θα πρέπει να επιστραφούν τρεις ακόμη σοροί από τις 28 συνολικά, που βρισκόταν στη Γάζα.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, το Ισραήλ θα ανταλλάξει 360 σορούς Παλαιστινίων μαχητών για τα λείψανα των 28 συνολικά Ισραηλινών ομήρων.

Το Ισραήλ, ωστόσο έχει κατηγορήσει τις παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες που επιστρέφουν μία μία τις σορούς ότι επιβράδυναν σκόπιμα την παράδοσή τους. Η Χαμάς από την άλλη επιμένει ότι προσπαθούν υπό δύσκολες συνθήκες και με λίγους πόρους να σκάψουν μέσα στα ερείπια για τον εντοπισμό τους.

Με πληροφορίες του Al Jazeera