«Είμαστε αποφασισμένοι να επιβάλλουμε με σιδερένια γροθιά τις συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός εκεί όπου υπάρχουν, απέναντι σε όσους επιδιώκουν την καταστροφή μας, και μπορείτε να δείτε τι συμβαίνει καθημερινά στον Λίβανο», δήλωσε ο Νετανιάχου στους βουλευτές του.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες Δευτέρα στην Κνέσετ πως η αναμέτρηση με τους εχθρούς του Ισραήλ, ειδικά στον Λίβανο και στη Λωρίδα της Γάζας, απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει.

Στην ομιλία του, υποστήριξε πως η Χαμάς και η Χεζμπολά επανεξοπλίζονται και δεν εγκαταλείπουν τον στόχο τους να καταστρέψουν το Ισραήλ - κι αυτό παρότι η κυβέρνησή του είναι αποφασισμένη να επιβάλει την τήρηση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός που κλείστηκαν υπό πίεση των ΗΠΑ με «σιδηρά πυγμή».

Η ανησυχία εντείνεται στον Λίβανο για νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολά: Παρά την κατάπαυση του πυρός - σε εφαρμογή για σχεδόν έναν χρόνο - το Ισραήλ, κατηγορώντας το σιιτικό κίνημα πως ανασυγκροτεί τον στρατιωτικό του βραχίονα, εξαπολύει σχεδόν καθημερινά αεροπορικές επιδρομές, κατά κανόνα φονικές, στην λιβανική επικράτεια.

Με την υποστήριξη της Ουάσιγκτον, η κυβέρνηση του Ισραήλ απαιτεί τον αφοπλισμό της Χεζμπολά από τη Βηρυτό, με τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Τομ Μπαράκ να διαμηνύει πως η κυβέρνηση Τραμπ θα λάβει περαιτέρω μέτρα αν η Χεζμπολάχ δεν συμμορφωθεί.

Μιλώντας στην Κνεσέτ, ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι ήταν η στρατιωτική πίεση στη Χαμάς, ειδικά η επιχείρηση για να καταληφθεί η πόλη της Γάζας, κι η διπλωματική πίεση της αμερικανικής κυβέρνησης για την απομόνωση του παλαιστινιακού κινήματος τα στοιχεία «κλειδιά» για να επαναπατριστούν οι εναπομείναντες όμηροι στη ζωή κι οι περισσότεροι αποβιώσαντες.

Επικριτές του πρωθυπουργού Νετανιάχου, συμπεριλαμβανομένων συγγενών ομήρων, κατηγορούν ωστόσο τον Νετανιάχου ότι παρουσιάζει εντελώς παραπλανητική εικόνα κι επιχειρηματολογούν πως θα μπορούσε να είχε κλειστεί συμφωνία πολύ νωρίτερα και να είχαν σωθεί οι ζωές περισσότερων ομήρων.

Βάσει της συμφωνίας, επαναπατρίστηκαν οι τελευταίοι 20 ζωντανοί όμηροι και άλλοι 24 αποβιώσαντες. Μένουν να εντοπιστούν ακόμη τέσσερα λείψανα ομήρων στα συντρίμμια στον παλαιστινιακό θύλακα, που υπέστη πελώρια καταστροφή τον έναν και πλέον χρόνο πολέμου.