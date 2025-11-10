Ο Τραμπ ωστόσο τους ενημερώνει ότι «Δεν θα μπορέσω να σας στείλω τα χρήματά σας αρκετά γρήγορα».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του απαιτεί από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να επιστρέψουν στη δουλειά τους τη Δευτέρα, καθώς οι ακυρώσεις των πτήσεων που διέταξε η κυβέρνηση και οι απουσίες προσωπικού στην εναέρια κυκλοφορία συνεχίζουν να προκαλούν χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ σε ανάρτησή του έταξε 10.000 δολάρια σε κάθε «πατριώτη» που δεν πήρε άδεια κατά τη διάρκεια του 41ήμερου κλεισίματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, αλλά δεν είναι σαφές πόσοι ελεγκτές θα μπορούσαν να πληρούν τις προϋποθέσεις. Αντίθετα, όσοι πήραν άδεια θα πρέπει να παραιτηθούν.

«Όλοι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πρέπει να επιστρέψουν στην εργασία τους, ΤΩΡΑ!!! Όποιος δεν το κάνει θα «αποσυρθεί» ουσιαστικά», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Επιστροφή στην εργασία αμέσως» έγραψε.

Οι μετοχές των μεγαλύτερων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των American Airlines, Delta Airlines και United Airlines, κινήθηκαν αρνητικά μετά την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social.

Το shutdiwn έχει οδηγήσει σε ελλείψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι, όπως και άλλοι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι, δεν έχουν πληρωθεί εδώ και εβδομάδες. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν είναι σαφές, βάσει της συνδικαλιστικής σύμβασης των ελεγκτών, πώς θα μπορούσαν να αποσυρθούν ή ποια είναι η πηγή του μπόνους των 10.000 δολαρίων που πρότεινε ο Τραμπ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Όλοι οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας πρέπει να επιστρέψουν στην εργασία τους, ΤΩΡΑ!!! Όποιος δεν το κάνει θα «αποσυρθεί» ουσιαστικά. Για εκείνους τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας που ήταν ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ και δεν πήραν ΚΑΜΙΑ ΑΔΕΙΑ στην «Φάρσα του Shutdown των Δημοκρατικών», θα προτείνω ένα ΜΠΟΝΟΥΣ 10.000 δολαρίων ανά άτομο για εξαιρετικές υπηρεσίες προς τη χώρα μας. Για όσους δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να παραπονιούνται και πήραν άδεια, παρόλο που όλοι γνώριζαν ότι θα πληρώνονταν, σύντομα, ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ. Δεν βοηθήσατε τις ΗΠΑ ενάντια στην ΨΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ που είχε μόνο ως στόχο να βλάψει τη χώρα μας. Θα έχετε αρνητικό βαθμό, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, στο ιστορικό σας. Αν θέλετε να αποχωρήσετε από την υπηρεσία στο εγγύς μέλλον, μη διστάσετε να το κάνετε, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ πληρωμή ή απόλυση οποιουδήποτε είδους! Θα αντικατασταθείτε γρήγορα από αληθινούς Πατριώτες, οι οποίοι θα κάνουν καλύτερη δουλειά στον ολοκαίνουργιο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, τον καλύτερο στον κόσμο, για τον οποίο είμαστε σε διαδικασία παραγγελίας. Η τελευταία «διοίκηση» σπατάλησε δισεκατομμύρια δολάρια προσπαθώντας να διορθώσει απαρχαιωμένα «σκουπίδια». Δεν είχαν ιδέα τι έκαναν! Και πάλι, στους μεγάλους Αμερικανούς Πατριώτες μας, ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΛΟΓΕΙ Ο ΘΕΟΣ - Δεν θα μπορέσω να σας στείλω τα χρήματά σας αρκετά γρήγορα! Σε όλους τους άλλους, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ» έγραψε ο Τραμπ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας, Μπράιαν Μπέντφορντ, δήλωσε ότι το 20-40% των ελεγκτών δεν εμφανίζονταν στην εργασία τους στα 30 μεγαλύτερα αεροδρόμια των ΗΠΑ από την έναρξη του κλεισίματος. Τα ζητήματα προσωπικού επιδεινώθηκαν το Σαββατοκύριακο και το Σάββατο ήταν η χειρότερη ημέρα από την έναρξη του κλεισίματος, δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι.

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Τραμπ, ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Νικ Ντάνιελς, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το σωματείο θα εκτιμούσε οτιδήποτε αναγνωρίζει τους ελεγκτές και «θα συνεργαστούμε με τη διοίκηση για τυχόν προβλήματα που υπάρχουν. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θα συνεχίσουν να εμφανίζονται κατά τη διάρκεια αυτού του κλεισίματος» είπε.

Οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν 1.700 πτήσεις στις ΗΠΑ τη Δευτέρα, με τους αριθμούς να αναμένεται να επιδεινωθούν αυτή την εβδομάδα, μετά την επιβολή της FAA στις περικοπές πτήσεων που αναμένεται να αυξηθούν στο 10% την Παρασκευή. Η FlightAware, site παρακολούθησης πτήσεων, ανέφερε ότι έως τις 18:30 (ώρα Ελλάδας) 3.480 πτήσεις καθυστέρησαν τη Δευτέρα, αφού 2.950 πτήσεις ακυρώθηκαν. Σχεδόν 11.200 πτήσεις καθυστέρησαν την Κυριακή, στη χειρότερη ημέρα από την 1η Οκτωβρίου, οπότε και σταμάτησαν οι πληρωμές από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Το shutdown, το μεγαλύτερο στην ιστορία των ΗΠΑ, έχει αναγκάσει 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 50.000 υπαλλήλους της Διοίκησης Ασφάλειας Μεταφορών να εργαστούν απλήρωτοι.

Η Γερουσία των ΗΠΑ ψήφισε την προώθηση νομοσχεδίου για τον τερματισμό του lockdown της κυβέρνησης αργά την Κυριακή. Η FAA έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν το 4% των καθημερινών πτήσεων ξεκινώντας από την περασμένη εβδομάδα σε 40 μεγάλα αεροδρόμια λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Οι μειώσεις στις πτήσεις είναι υποχρεωτικές να φτάσουν το 6% την Τρίτη και στη συνέχεια το 10% έως τις 14 Νοεμβρίου. Ένα μεγάλο ερώτημα για τις αεροπορικές εταιρείες είναι πότε η FAA θα άρει τις περικοπές πτήσεων που απαιτεί η κυβέρνηση.

Με πληροφορίες του Reuters