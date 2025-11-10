Ελεύθερος «με δικαστική επιτήρηση» αφέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Γάλλος πρώην πρόεδρος, Νικολά Σαρκοζί.

Μετά από 20 μέρες εγκλησμού, ελεύθερος αφέθηκε πριν από λίγο ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί. Το στίγμα των προθέσεων είχε δώσει νωρίτερα ο εισαγγελέας ο οποίος είχε προτείνει την αποφυλάκισή του υπό όρους.

Το δικαστήριο του Παρισιού συμφώνησε στην πρόωρη αποφυλάκιση του Σαρκοζί, διατάζοντας να τεθεί υπό «δικαστική επιτήρηση» έως την εκδίκαση της έφεσής του.

Το Εφετείο του Παρισιού αποφάσισε σήμερα την αποφυλάκιση του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος βρίσκεται εδώ και 20 ημέρες στη φυλακή μετά την καταδίκη του για την υπόθεση της λιβυκής χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007.

Το εφετείο ανακοίνωσε ότι μετά την αποφυλάκιση του ο Νικολά Σαρκοζί θα βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση διευκρινίζοντας ότι θα υπόκειται σε διάφορους περιορισμούς, όπως για παράδειγμα η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα αλλά και η απαγόρευση των συναντήσεων του με άλλους κατηγορούμενους και μάρτυρες της δικής για την υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007.

Επίσης το εφετείο αποφάσισε να απαγορεύσει εφεξής οποιαδηποτε συνάντηση του Νικόλα Σαρκοζί με τον Γάλλο υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, ο οποίος επισκέφθηκε τον πρώην πρόεδρο στη φυλακή κατά την διάρκεια του εγκλεισμού του.