Αλλαγές από την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου σε όλες τις πτήσεις της Ryanair καθώς πλέον δεν θα γίνονται δεκτές οι εκτυπωμένες κάρτες επιβίβασης αλλά μόνο το ηλεκτρικό check in μέσω της εφαρμογής.

Η Ryanair υπενθύμισε στους επιβάτες της ότι από την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά ηλεκτρονικές κάρτες επιβίβασης. Αυτό σημαίνει ότι από την Τετάρτη οι επιβάτες δεν θα μπορούν να κατεβάζουν και να εκτυπώνουν μια φυσική κάρτα επιβίβασης, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούν την ψηφιακή κάρτα επιβίβασης που δημιουργείται στην εφαρμογή «myRyanair» κατά την διάρκεια του check-in για να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο της Ryanair.

Αυτή η μετάβαση, που έχει ήδη υιοθετηθεί από σχεδόν το 80% των 207 εκατομμυρίων ετήσιων επιβατών της Ryanair, θα προσφέρει μια ταχύτερη, πιο έξυπνη και πιο οικολογική εμπειρία ταξιδιού. Επίσης, θα δώσει στους επιβάτες ευκολότερη πρόσβαση σε μια σειρά καινοτόμων λειτουργιών εντός εφαρμογής, όπως: