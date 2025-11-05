Χιλιάδες εργαζόμενοι στο Δημόσιο έχουν χάσει τον μισθό τους και υπάρχουν φόβοι για αυξημένες επιπτώσεις στα αεροπορικά ταξίδια σε όλες τις ΗΠΑ, καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και το προσωπικό των αεροδρομίων εργάζονται άμισθοι.

Οι ΗΠΑ εισήλθαν σήμερα στην 36η συναπτή ημέρα δημοσιονομικής παράλυσης, σπάζοντας έτσι το ρεκόρ του πιο μακρού shutdown στην ιστορία της χώρας, που καταγράφτηκε το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Από την 1η Οκτωβρίου και τη λήξη του ως τότε υπό εκτέλεση προϋπολογισμού του ομοσπονδιακού κράτους, οι ρεπουμπλικάνοι και οι δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δεν έχουν μπορέσει να συνεννοηθούν για την άρση του αδιεξόδου, το οποίο έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς σε τεχνική ανεργία, εμποδίζει τις καταβολές επιδομάτων και αποσταθεροποιεί τον τομέα των αερομεταφορών.

Το προηγούμενο ρεκόρ συνέβη κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ το 2029 και διήρκεσε 35 ημέρες.

Αυτή τη φορά οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα των Αμερικανών έχουν επιδεινωθεί.

Χιλιάδες εργαζόμενοι στο Δημόσιο έχουν χάσει τον μισθό τους και υπάρχουν φόβοι για αυξημένες επιπτώσεις στα αεροπορικά ταξίδια σε όλες τις ΗΠΑ, καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και το προσωπικό των αεροδρομίων εργάζονται άμισθοι.

Την Τρίτη, ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι δήλωσε στο Fox News ότι ορισμένες περιοχές του εναέριου χώρου των ΗΠΑ ενδέχεται να χρειαστεί να κλείσουν εάν συνεχιστεί το shutdown. Περίπου 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι είναι κυβερνητικοί υπάλληλοι, εργάζονται άμισθοι λόγω του κλεισίματος.

Όπως είπε, σε μία εβδομάδα «Θα δείτε μαζικές καθυστερήσεις πτήσεων, μαζικές ακυρώσεις και μπορεί να μας δείτε να κλείνουμε ορισμένα τμήματα του εναέριου χώρου».

Οι επιπτώσεις έχουν γίνει επίσης αισθητές στους Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα, που στηρίζονται σε κυβερνητικές υπηρεσίες.

Ένας στους οκτώ ανθρώπους στις ΗΠΑ εξαρτάται από την επισιτιστική βοήθεια από το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Βοήθειας Διατροφής (Snap), αλλά μόνο ένα μέρος αυτής της βοήθειας καταβάλλεται αυτόν τον μήνα λόγω λήξης της χρηματοδότησης.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε -αρχικά- δηλώσει ότι δεν θα διανεμηθούν κεφάλαια Snap τον Νοέμβριο, αλλά ένα αμερικανικό δικαστήριο διέταξε να χρησιμοποιηθούν κεφάλαια έκτακτης ανάγκης για να δοθεί κάποια βοήθεια στους ανθρώπους. Ο Τραμπ δήλωσε ότι μπορεί να μην... ακούσει τους δικαστές.

Τις τελευταίες ημέρες, υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένοι μετριοπαθείς Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν και να βρουν μια συμφωνία ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών στις 27 Νοεμβρίου.

