Κρίσιμες εκλογές στη Νέα Υόρκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ προτιμά έναν «κακό Δημοκρατικό» από έναν «κομμουνιστή» - Οι δημοσκοπήσεις, ωστόσο, «προτιμούν» τον Ζοχράν Μαμντάνι.

Την ώρα που - αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις - οι Νεοϋορκέζοι ετοιμάζονται να γράψουν Ιστορία στην πόλη τους, στέλνοντας στο δημαρχιακό μέγαρο τον Ζοχράν Μαμντάνι, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει απειλές για μείωση της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης, σε μια προσπάθεια να δώσει το «φιλί της ζωής» στον «εκλεκτό» του Άντριου Κουόμο - τον οποίο χαρακτηρίζει «κακό Δημοκρατικό», αλλά είναι... καλύτερος από έναν «κομμουνιστή».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξαρχής στήριξε τον Κουόμο στην κούρσα για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, προτρέποντας τους ψηφοφόρους να μην εκλέξουν τον αριστερό υποψήφιο Ζοχράν Μαμντάνι.

«Είτε σας αρέσει προσωπικά ο Άντριου Κουόμο είτε όχι, πραγματικά δεν έχετε άλλη επιλογή. Πρέπει να τον ψηφίσετε και να ελπίζετε ότι θα κάνει φανταστική δουλειά», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social τη Δευτέρα το βράδυ. «Αυτός είναι ικανός, ο Μαμντάνι όχι!», πρόσθεσε.

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι σε περίπτωση που κερδίσει τις εκλογές ο Μαμντάνι, θα μειωθεί η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προς τη Νέα Υόρκη.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μαμντάνι, υποψήφιος των Δημοκρατικών, προηγείται του Κουόμο, ο οποίος κατεβαίνει στις εκλογές ως ανεξάρτητος, καθώς ο Μαμντάνι τον νίκησε στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών. Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, Κέρτις Σλίβα, βρίσκεται πίσω στην κούρσα.

Ο Τραμπ αρνήθηκε να υποστηρίξει τον Σλίβα, λέγοντας πως «Μια ψήφος για τον Κέρτις Σλίβα είναι ψήφος για τον Μαμντάνι».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε σαφές πως «Είναι απίθανο να δώσω περισσότερα ομοσπονδιακά κονδύλια, πέραν του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού», εάν εκλεγεί ο Μαμντάνι.

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Μαμντάνι «κομμουνιστή». «Θα είναι δύσκολο για μένα, ως πρόεδρος, να δώσω πολλά χρήματα στη Νέα Υόρκη. Γιατί αν έχεις έναν κομμουνιστή να κυβερνά τη Νέα Υόρκη, το μόνο που κάνεις στέλνοντας χρήματα εκεί, είναι να τα σπαταλάς», είχε πει.

Η αντίδραση Μαμντάνι

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση Τραμπ, ο Μαμντάνι είπε ότι αντιμετωπίζει τα σχόλια αυτά ως «απειλή». «Δεν είναι νόμος», τόνισε.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να μειώσει τις ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις και τη χρηματοδότηση για έργα που βρίσκονται κυρίως σε περιοχές που διοικούνται από Δημοκρατικούς. Αυτό το οικονομικό έτος η Νέα Υόρκη έλαβε χρηματοδότηση 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Μαμντάνι δήλωσε επίσης ότι το κίνημα MAGA στηρίζει τον Κουόμο γιατί πιστεύει ότι θα είναι καλύτερος δήμαρχος για τον... Τραμπ.

«Όχι ο καλύτερος δήμαρχος για τη Νέα Υόρκη, όχι ο καλύτερος δήμαρχος για τους Νεοϋορκέζους, αλλά ο καλύτερος δήμαρχος για τον Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του», είπε ο Μαμντάνι.

Στην εκτενή συνέντευξή του στην εκπομπή 60 Minutes του CBS την Κυριακή, ο Τραμπ είπε ότι αν αναλάμβανε τη δημαρχία ο Μαμντάνι, θα έκανε τον αριστερό πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο «να φαίνεται υπέροχος».

«Είδα τον ντε Μπλάζιο, πόσο κακός δήμαρχος ήταν. Ο Μαμντάνι θα κάνει πολύ χειρότερη δουλειά από τον ντε Μπλάζιο», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ μεγάλωσε στην περιοχή Κουίνς της Νέας Υόρκης και εξακολουθεί να κατέχει ακίνητα στην πόλη.

«Δεν είμαι οπαδός του Κουόμο, αλλά αν έχω να διαλέξω μεταξύ ενός κακού Δημοκρατικού και ενός κομμουνιστή, θα επέλεγα τον κακό Δημοκρατικό», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στο CBS.

Ο Μαμντάνι αυτοαποκαλείται δημοκρατικός σοσιαλιστής και έχει απορρίψει τον χαρακτηρισμό «κομμουνιστής». Αστειευόμενος σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη είχε πει ότι νιώθει «κάτι σαν Σκανδιναβός πολιτικός», μόνο που είναι πιο σκουρόχρωμος.

Αν κερδίσει τις εκλογές, θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της πόλης και ο νεότερος εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια.

Ο Μαμντάνι έχει αποκαλέσει τον Κουόμο, πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, «μαριονέτα και παπαγάλο» του Τραμπ.

«Η απάντηση στην προεδρία Τραμπ δεν είναι να δημιουργήσουμε το είδωλό του εδώ στο Δημαρχείο», δήλωσε ο Μαμντάνι τη Δευτέρα.

«Πρέπει να δημιουργήσουμε μια εναλλακτική λύση που να ανταποκρίνεται σε αυτό που οι Νεοϋορκέζοι επιθυμούν τόσο απεγνωσμένα να δουν στην πόλη τους - μια πόλη που πιστεύει στην αξιοπρέπεια όλων όσων θεωρούν αυτό το μέρος σπίτι τους».

Τα εκλογικά τμήματα θα κλείσουν στις 21:00 (τοπική ώρα· στις 04:00 αύριο Τετάρτη ώρα Ελλάδας) και λίγη ώρα μετά αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα.

Με πληροφορίες από BBC