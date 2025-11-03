Σύμβουλοι στρατηγικής κομμάτων από όλη την Ευρώπη ταξιδεύουν πέρα ​​από τον Ατλαντικό για να μάθουν το... μυστικό της επιτυχίας του Μαμντάνι.

Τα αριστερά κόμματα της Ευρώπης στρέφουν το βλέμμα τους στη Νέα Υόρκη και κρατούν.... σημειώσεις σχετικά με τη ραγδαία άνοδο του υποψηφίου των Δημοκρατικών Ζοχράν Μαμντάνι.

Σύμφωνα με το Politico, αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αριστερών κομμάτων δήλωσαν ότι έχουν έρθει σε επαφή με μέλη της εκστρατείας του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη με την ελπίδα να μιμηθούν την επιτυχία του στο (άμεσο) μέλλον.

Η άνοδος του Μαμντάνι - μέχρι πρόσφατα ελάχιστα γνωστός βουλευτής και σήμερα το φαβορί για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης - έχει πυροδοτήσει μια αίσθηση αισιοδοξίας μεταξύ των αριστερών πολιτικών στην Ευρώπη ενόψει των δικών τους τοπικών εκλογών τον επόμενο χρόνο.

Σύμβουλοι στρατηγικής κομμάτων από όλη την Ευρώπη ταξιδεύουν πέρα ​​από τον Ατλαντικό για να μάθουν το... μυστικό της επιτυχίας του Μαμντάνι, του οποίου η εκστρατεία επικεντρώθηκε σε ζητήματα οικονομικής προσιτότητας.



Η Μανόν Ομπρί, η Γαλλίδα συμπρόεδρος της ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα, όπου συμμετείχε μαζί με τους ψηφοφόρους του Μαμντάνι στην τελική ευθεία της εκστρατείας.

Η Ομπρί και το κόμμα της, France Unbowed, βλέπουν τον Μαμντάνι ως παράδειγμα για το πώς να φέρουν τη «ριζική αλλαγή», καθώς έχουν θέσει υψηλούς στόχους στις δημοτικές εκλογές της Γαλλίας το 2026.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το αντικαπιταλιστικό κόμμα της Γερμανίας, Die Linke, έστειλε τέσσερις αξιωματούχους του στη Νέα Υόρκη για να συναντηθούν μεταξύ άλλων και με τον επικεφαλής στρατηγικής της προεκλογικής εκστρατείας του Μαμντάνι, Μόρις Κατζ. Η συμπρόεδρος του κόμματος Ίν. Σβέρντνερ και ο Μ. Σίρμερ, συμπρόεδρος του παραρτήματος του Die Linke στο Βερολίνο, επίσης πραγματοποίησαν επίσκεψη.

Η Λίζα Πφλάουμ, διευθύντρια του κοινοβουλευτικού γραφείου του άλλου συμπροέδρου του Die Linke, Γιαν βαν Άκεν, αναμένει από το κόμμα να χρησιμοποιήσει την τρέχουσα εκστρατεία του Μαμντάνι ως μοντέλο για την προεκλογική του εκστρατεία.

«Ο Μαμντάνι έχει ένα συγκεκριμένο όραμα για το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι ζωές των ανθρώπων», τόνισε. «Μπορείτε να το νιώσετε αμέσως εδώ στη Νέα Υόρκη: Οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να νιώθουν ξανά ελπίδα».

Δυναμική στρατηγική στα media

Γάλλοι και Βρετανοί πολιτικοί αναφέρουν ότι είναι ιδιαίτερα εντυπωσιασμένοι από τη στρατηγική που ακολούθησε η ομάδα του Μαμντάνι στα μέσα ενημέρωσης, αξιοποιώντας το χάρισμα του υποψηφίου τους.

Ο Μόθιν Άλι, αναπληρωτής επικεφαλής των Πρασίνων του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε ότι οι Βρετανοί πολιτικοί τείνουν να δημιουργούν «βαρετά και απλά» βίντεο.

Ο πρώην ηγέτης των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος τώρα ηγείται του νεοσύστατου κόμματος Your Party, δήλωσε στην εκπομπή X Sunday ότι τηλεφώνησε στον Μαμντάνι.

Με πληροφορίες από Politico