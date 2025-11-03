Αίσθηση προκαλούν οι νέες πληροφορίες για το προφίλ των δραστών της ληστείας στο Λούβρο: Η εισαγγελέας του Παρισιού έκανε λόγο για μικροεγκληματίες, ενώ όπως αποκαλύφθηκε δύο εκ των συλληφθέντων είναι ζευγάρι με παιδιά.

«Η θρασύτατη ληστεία μέρα μεσημέρι στο Λούβρο διαπράχθηκε από μικροεγκληματίες και όχι από επαγγελματίες του οργανωμένου εγκλήματος», υποστήριξε η εισαγγελέας του Παρισιού, περιγράφοντας δύο από τους υπόπτους ως ζευγάρι με παιδιά.

Η δήλωση αυτή έρχεται δύο εβδομάδες μετά την «ληστεία του αιώνα» - κατά την οποία οι διαρρήκτες στάθμευσαν ένα κλεμμένο φορτηγό έξω από το πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου, χρησιμοποίησαν έναν αναβατόριο επίπλων για να φτάσουν στον πρώτο όροφο και στη συνέχεια εισέβαλαν σε μία από τις πιο πολυτελείς αίθουσες.

Λιγότερο από επτά λεπτά αργότερα, διέφυγαν με σκούτερ, έχοντας αποσπάσει βασιλικά κοσμήματα αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Η τολμηρή ληστεία, που πραγματοποιήθηκε Κυριακή μέρα μεσημέρι, έχει προκαλέσει σοκ στη Γαλλία.

Έκτοτε έχουν ασκηθεί διώξεις σε τέσσερα άτομα, αλλά τα κλεμμένα κοσμήματα - μεταξύ των οποίων ένα περιδέραιο από σμαράγδια και διαμάντια που ο Ναπολέων Α΄ είχε χαρίσει στη δεύτερη σύζυγό του, Μαρία Λουίζα, καθώς και ένα διάδημα με 212 μαργαριτάρια και σχεδόν 2.000 διαμάντια που ανήκε κάποτε στην Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄- δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί.

Τουλάχιστον ένας ακόμη δράστης παραμένει ασύλληπτος, δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, στο ραδιοφωνικό δίκτυο Franceinfo την Κυριακή.

«Δεν συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα»

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης εικάζουν πως οι κλέφτες ήταν ερασιτέχνες, καθώς αποκαλύφθηκε ότι κατά τη διαφυγή τους τους έπεσε το πολυτιμότερο από τα κοσμήματα - η κορώνα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, φτιαγμένη από χρυσό, σμαράγδια και διαμάντια - ενώ άφησαν πίσω τους εργαλεία και άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να φέρουν ίχνη DNA.

Η Λορ Μπεκιό, εισαγγελέας του Παρισιού, δήλωσε την Κυριακή ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι συνεργοί πέρα από τα άτομα που έχουν ήδη κατηγορηθεί.

«Δεν πρόκειται ακριβώς για καθημερινή εγκληματικότητα… αλλά είναι ένα είδος εγκληματικότητας που συνήθως δεν συνδέουμε με τα ανώτερα κλιμάκια του οργανωμένου εγκλήματος», είπε η Μπεκιό. Περιέγραψε τους κατηγορούμενους ως ντόπιους, λέγοντας ότι όλοι κατάγονται από τη Σεν-Σεν-Ντενί, ένα διαμέρισμα βόρεια του Παρισιού που είναι από τα φτωχότερα της Γαλλίας.

Πώς προδόθηκε το νεαρό ζευγάρι

Το Σάββατο, οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι μια 38χρονη γυναίκα και ένας 37χρονος άνδρας είχαν κατηγορηθεί και προφυλακιστεί, καθώς το DNA τους φέρεται να βρέθηκε στον αναβατόριο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη ληστεία.

Ο άνδρας κατηγορείται για οργανωμένη κλοπή και συνομωσία για διάπραξη κακουργήματος, ενώ η σύντροφός του κατηγορείται για συνέργεια σε οργανωμένη κλοπή και συνωμοσία για διάπραξη εγκλήματος.

Η Μπεκιό τους περιέγραψε ως ένα «καθημερινό» ζευγάρι με παιδιά. Έχουν «αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή», πρόσθεσε. Η γυναίκα έκλαιγε καθώς εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Παρισιού το Σάββατο, λέγοντας ότι φοβάται για τα παιδιά της και για την ίδια.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η αστυνομία είχε συλλάβει δύο ακόμη άτομα σε σχέση με τη ληστεία: έναν 34χρονο Αλγερινό που ζει στη Γαλλία από το 2010 και έναν 39χρονο που τελούσε ήδη υπό δικαστική επιτήρηση για άλλο περιστατικό κλοπής. Οι άνδρες έχουν «εν μέρει παραδεχθεί» τη συμμετοχή τους, δήλωσε η Μπεκιό την περασμένη εβδομάδα.

Και οι τρεις άνδρες που κατηγορήθηκαν ήταν γνωστοί στις αρχές για προηγούμενες καταδίκες, μεταξύ άλλων για κλοπή. Δύο από τους υπόπτους είχαν καταδικαστεί μαζί για υπόθεση κλοπής πριν από δέκα χρόνια, είπε η Μπεκιό, η οποία την Κυριακή δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων συνεργών.

Τρία άτομα που συνελήφθησαν μαζί με το ζευγάρι στις 29 Οκτωβρίου αφέθηκαν ελεύθερα χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Όταν ρωτήθηκε την Κυριακή αν οι ερευνητές πλησιάζουν στην ανεύρεση των κοσμημάτων, η Μπεκιό απέφυγε να απαντήσει, επικαλούμενη το απόρρητο της έρευνας.

«Εξετάζουμε όλες τις πιθανότητες στην παράλληλη αγορά για την πώληση αυτών των κοσμημάτων, κάτι που ελπίζω να μη συμβεί σύντομα», είπε. «Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ξέπλυμα χρήματος, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εμπόριο· όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται».

