Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές μέχρι την πρωτεύουσα Καμπούλ.

Πολύ ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6,3 βαθμών συγκλόνισε την περιοχή Χίντου Κους του βορείου Αφγανιστάν το βράδυ της Κυριακής (02/11), όπως ανακοίνωσαν το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ) και το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Ο σεισμός έπληξε την πόλη Χολμ, κοντά στο Μαζάρ-ι-Σαρίφ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Μπαλχ, και το εστιακό βάθος του ήταν 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα γεωλογικά ινστιτούτα GFZ και USGS.

{https://x.com/WeatherMonitors/status/1985091586578170186}

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν τρομοκρατηθεί με έναν από αυτούς να τονίζει σε ανάρτησή του: «Μετά τον σεισμό που έπληξε την πόλη Μαζάρ-ε-Σαρίφ, ένας μεγάλος αριθμός τραυματιών μεταφέρθηκε στο δημόσιο νοσοκομείο. Μερικοί κάτοικοι, από φόβο, πήδηξαν από τα παράθυρα, ενώ άλλοι τραυματίστηκαν από σπασμένα τζάμια.

Η κατάσταση αρκετών από τους τραυματίες λέγεται ότι είναι κρίσιμη».

{https://x.com/Najib_Farhodi/status/1985096650939945423}

Μια άλλη κάτοικος της περιοχής αναφέρει σε ανάρτησή της: «Λίγα λεπτά μετά το τέλος του σεισμού, τα φώτα εξακολουθούν να λικνίζονται από τους κραδασμούς. Αυτός ήταν ο ισχυρότερος και μεγαλύτερος σε διάρκεια, σεισμός που έχω νιώσει ποτέ».

{https://x.com/SSamiraSR/status/1985086300886544417}

Τέλη Αυγούστου, ένας άλλος σεισμός, μεγέθους 6 βαθμών, έπληξε τις ανατολικές επαρχίες Κουνάρ, Λαγμάν και Νανγκαρχάρ.

Περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον σεισμό, τον πιο φονικό στην πρόσφατη ιστορία του Αφγανιστάν.

Η χώρα πλήττεται συχνά από σεισμούς, κυρίως στην οροσειρά Χίντου Κους, κοντά στο σημείο όπου τέμνονται οι τεκτονικές πλάκες της Ευρασίας και της Ινδίας.

Από το 1900, 12 σεισμοί μεγέθους μεγαλύτερου των 7 βαθμών έχουν συγκλονίσει το βορειοανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον Μπράιαν Μπάπτι, σεισμολόγο της Βρετανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας.

Οι Ταλιμπάν, που επέστρεψαν στην εξουσία από το 2021, έχουν αντιμετωπίσει αρκετούς σεισμούς, όπως αυτόν στην περιοχή Χεράτ, στα σύνορα με το Ιράν, το 2023, στον οποίο περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από 63.000 σπίτια ισοπεδώθηκαν.