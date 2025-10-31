Δεν είναι λύση, είναι απλώς μια παύση, είπε μεταξύ άλλων ο Λαβρόφ.

Το «παρασκήνιο» στο αίτημα της Δύσης και της Ουκρανίας για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία περιέγραψε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σημειώνοντας ότι σκοπός είναι μόνο να κερδίσει το Κίεβο χρόνο.

«Όταν οι άνθρωποι τώρα λένε, κατάπαυση του πυρός, γνωρίζουμε ότι αυτοί (η Δύση και το καθεστώς του Κιέβου) θέλουν απλώς να κερδίσουν ξανά λίγο χρόνο. Και ότι αυτή η λογική, η οποία είναι βαθιά ριζωμένη στον Ζελένσκι, ό,τι κι αν κινεί το κεφάλι, το μυαλό του, είναι προφανής για κάθε αντικειμενικό παρατηρητή», είπε κατά τη συνέντευξή του στο ουγγρικό κανάλι στο YouTube, Ultrahang, ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

Τη δήλωσή του αναδημοσίευσε η Ρωσική πρεσβεία στην Ελλάδα.

Ο Λαβρόφ υπενθύμισε επίσης ότι τον Απρίλιο του 2022 ο τότε πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, «ήρθε και απαγόρευσε στον Ζελένσκι να αποδεχτεί τη συμφωνία που διαπραγματεύτηκε στην Κωνσταντινούπολη, η οποία στην πραγματικότητα προτάθηκε από την ουκρανική πλευρά. Έτσι, μετά από αυτό, είπαν, καμία διαπραγμάτευση με τον Πούτιν. Καμία διαπραγμάτευση, μόνο που πρέπει να οδηγηθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Θέλουμε Ευρωπαίους στρατιώτες», είπε ο Λαβρόφ για τον Ζελένσκι. «Δεν θέλουμε - καμία εκεχειρία», έλεγε μόλις πριν από ένα χρόνο. Και μετά, φέτος τον Σεπτέμβριο, είπε, πως το να δοθεί στον Πούτιν το ένα ή το άλλο κομμάτι γης, δεν θα συμβεί ποτέ. Δεν είναι λύση, είναι απλώς μια παύση. Και η απομόνωση της Ρωσίας είναι αυτό που πρέπει να παραμείνει σταθερό» σημείωσε ο Λαβρόφ.

