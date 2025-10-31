«Καλύτερα να καταστρέψεις μία μπάρα παρά να θέσεις σε κίνδυνο μια ζωή. Αν έχεις κολλήσει ανάμεσα στις μπάρες: Απλά συνέχισε» ήταν το μήνυμα της εταιρείας σιδηροδρόμων στην Ολλανδία που δημοσίευσε το βίντεο.

Η ProRail δημοσίευσε βίντεο από ένα σιδηροδρομικό ατύχημα σε μια ασφαλή ισόπεδη διάβαση στο Meteren της Ολλανδίας την Πέμπτη.

Στο ατύχημα τραυματίστηκαν πέντε άτομα, όταν διερχόμενο τρένο συγκρούστηκε με ένα φορτηγό. Το βίντεο λειτουργεί ως προειδοποίηση προς τους οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις σιδηροδρομικές διαβάσεις, δήλωσε ο διευθυντής του σιδηροδρόμου.

«Το βίντεο δείχνει πόσο γρήγορα μπορούν να πάνε στραβά τα πράγματα σε μια σιδηροδρομική διάβαση και είναι σοκαριστικό να το παρακολουθείς».

Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 11:30 π.μ. στη διάβαση της Bredestraat. Το βίντεο δείχνει το φορτηγό να ξεκινάει να διασχίζει τη διάβαση, στη συνέχεια να φρενάρει και να κάνει όπισθεν, προφανώς για να αποφύγει την κυκλοφορία που έρχεται από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Το φορτηγό κολλάει πίσω από τις μπάρες που κλείνουν και, δευτερόλεπτα αργότερα, συγκρούεται με το διερχόμενο τρένο.

Πέντε άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα ενώ δεν είναι σαφές εάν χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη. Και οι πέντε τραυματίες βρίσκονταν στο φορτηγό. Περίπου 200 επιβάτες επέβαιναν στο τρένο. μετά το ατύχημα όλοι μεταφέρθηκαν στον σταθμό Den Bosch.

Η ProRail διερευνά την αιτία του ατυχήματος και εργάζεται για τις επισκευές. «Η ζημιά στις γραμμές είναι απίστευτα εκτεταμένη», δήλωσε ο διευθυντής του σιδηροδρόμου. «Ένα χιλιόμετρο γραμμής πρέπει να αντικατασταθεί. Η επισκευή θα συνεχιστεί μέχρι και το Σαββατοκύριακο».

Το ατύχημα προκάλεσε αναστάτωση στην κυκλοφορία των τρένων στη διαδρομή μεταξύ Ουτρέχτης και Ντεν Μπος, ανέφερε η NS. «Η ασφάλεια ξεκινά με την εγρήγορση και τις σωστές επιλογές - ειδικά με τα βαρέα οχήματα», δήλωσε η ProRail. «Καλύτερα να καταστρέψεις μία μπάρα παρά να θέσεις σε κίνδυνο μια ζωή. Αν έχεις κολλήσει ανάμεσα στις μπάρες: Απλά συνέχισε».

{https://www.youtube.com/watch?v=ZuvL46VjXEU}