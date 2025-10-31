Το αμερικάνικο έθιμο με το σκάλισμα της κολοκύθας εξαπλώνεται σταδιακά από τις αμερικάνικες ταινίες σε όλο και περισσότερα σπίτια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ακόμα και στην Ελλάδα.

Πώς όμως προέκυψε η... γλυπτική στις κολοκύθες στο Halloween και τι συμβολίζει; Η γλυπτική σε κολοκύθες έχει τις ρίζες της στη γιορτή του Samhain, όταν οι Γαελικοί λαοί σκάλιζαν γογγύλια (ένα είδος λαχανικό) για να διώξουν τα κακά πνεύματα και να εμποδίσουν τις νεράιδες να εγκατασταθούν στα σπίτια.

Τη δεκαετία του 1840, κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου κύματος μετανάστευσης στη Βόρεια Αμερική, οι Ιρλανδοί μετανάστες δυσκολεύονταν να βρουν γογγύλια για σκάλισμα και αντ’ αυτού προτίμησαν τις πιο εύκολα διαθέσιμες κολοκύθες.

Μέχρι τη δεκαετία του 1920, το σκάλισμα κολοκύθας είχε εξαπλωθεί ευρέως σε όλη την Αμερική και τελικά έγινε η κυρίαρχη πρακτική και πάλι στη Βρετανία.

Αρχικά, τα «Jack O’Lanterns» ήταν σκαλισμένα γογγύλια, με τη χρήση κολοκύθας να γίνεται ευρέως διαδεδομένη τη δεκαετία του 1920.

Πιστεύεται ότι ο αμερικανοποιημένος όρος «Jack O’Lantern» προέρχεται από μια ιρλανδική λαϊκή ιστορία, στην οποία ο κακόφημος χαρακτήρας «Stingy Jack» ξεγελά τον διάβολο για να του αγοράσει ένα ποτό. Μετά τον θάνατό του, του απαγορεύεται η είσοδος τόσο στον παράδεισο όσο και στην κόλαση, αλλά ο διάβολος του πετάει μια αναμμένη σπίθα, την οποία ο Τζακ φυλά μέσα σε ένα γογγύλι. Ο Τζακ είναι καταδικασμένος να περιπλανιέται στον κόσμο ανάμεσα στα πεδία του καλού και του κακού για όλη την αιωνιότητα, έχοντας μόνο το πρόχειρο φανάρι του για να του φωτίζει τον δρόμο.