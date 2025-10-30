Ο πρίγκιπας Άντριου θα μετακομίσει σε ένα ακίνητο ενώ θα τον χρηματοδοτεί ο βασιλιάς Κάρολος από την προσωπική του περιουσία.

Ο βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε την επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση των τίτλων και όλων των παροχών προς τον πρίγκιπα Άντριου.

Πλέον όπως αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωση του το Παλάτι του Μπάκιγχαμ θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ.

«Η Αυτού Μεγαλειότητα ξεκίνησε σήμερα μια επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση των Τίτλων και των Τιμών του Πρίγκιπα Άντριου.

Η μίσθωσή του στη Βασιλική Στοά, λήγει σήμερα. Έχει πλέον επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για την παραίτηση από τη μίσθωση και θα μετακομίσει σε εναλλακτική ιδιωτική στέγαση. Αυτές οι αποφάσεις κρίνονται απαραίτητες, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να αρνείται τους ισχυρισμούς εναντίον του. Οι Αυτού Μεγαλειότητές τους επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις τους και η απόλυτη συμπάθειά τους ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα και τους επιζώντες οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης» αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο πρίγκιπας Άντριου θα μετακομίσει σε ένα ακίνητο στο κτήμα Sandringham στο Νόρφολκ, σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα ενώ θα τον χρηματοδοτεί ο βασιλιάς Κάρολος από την προσωπική του περιουσία.

Οι πριγκίπισσες Ευγενία και Βεατρίκη, κόρες του Άντριου θα διατηρήσουν τους τίτλους τους παρά το γεγονός ότι ο πατέρας τους χάνει τον δικό του. Αυτό, σύμφωβνα με το Sky News, συμβαίνει επειδή είναι κόρες του γιου ενός μονάρχη, κάτι που ορίζεται σε επιστολές του βασιλιά Γεωργίου Ε΄ από το 1917.

Τον Οκτώβριο, ανακοινώθηκε ότι ο Άντριου δεν θα είναι πλέον γνωστός ως Δούκας της Υόρκης, αν και - ως γιος της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' - θα παρέμενε πρίγκιπας.

Αυτό συνέβη εν μέσω αυξανόμενης πίεσης στον Άντριου καθώς οι καταγγελίες εναντίον του για εμπλοκη του με τον καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν αυξάνονταν ενώ υπήρχαν και αναφορές για σύνδεσή του με έναν φερόμενο ως Κινέζο κατάσκοπο.

Η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, επίσης δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί πλέον τον τίτλο της Δούκισσας της Υόρκης, αν και δεν το έκανε εδώ και χρόνια.

Η απάντηση του Άντριου

Σε δήλωσή του, ο πρίγκιπας Άντριου ανέφερε πως: «Σε συζήτηση με τον Βασιλιά και την άμεση και ευρύτερη οικογένειά μου, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι συνεχιζόμενες κατηγορίες εναντίον μου αποσπούν την προσοχή από το έργο της Αυτού Μεγαλειότητας και της Βασιλικής Οικογένειας. Αποφάσισα, όπως πάντα, να βάλω το καθήκον μου προς την οικογένεια και τη χώρα μου πάνω απ' όλα. Υποστηρίζω την απόφασή μου πριν από πέντε χρόνια να αποστασιοποιηθώ από τη δημόσια ζωή. Με τη συμφωνία της Αυτού Μεγαλειότητας, πιστεύουμε ότι πρέπει τώρα να προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα. Συνεπώς, δεν θα χρησιμοποιώ πλέον τον τίτλο μου ούτε τις τιμές που μου έχουν απονεμηθεί.

»Όπως έχω πει και προηγουμένως, αρνούμαι κατηγορηματικά τα όσα που καταλογίζουν».

Πηγή των ανακτόρων είπε ότι αν και ο Άντριου αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του, ήταν σαφές ότι διέπραξε σοβαρά λάθη κρίσης. Η απόφαση ελήφθη από τον βασιλιά Κάρολο, με τη στήριξη της ευρύτερης οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του διαδόχου, πρίγκιπα Ουίλιαμ. Τις τελευταίες εβδομάδες οι βρετανικές εφημερίδες επικεντρώθηκαν στα οικονομικά του Άντριου, αφού η εφημερίδα Times έγραψε ότι δεν έχει πληρώσει ενοίκιο για την έπαυλη των 30 δωματίων όπου κατοικεί εδώ και δύο δεκαετίες. Ωστόσο, κατέβαλε τουλάχιστον 7,5 εκατομμύρια λίρες για ανακαινίσεις όταν εγκαταστάθηκε εκεί.

Σε μια σπάνια πολιτική παρέμβαση, μια κοινοβουλευτική επιτροπή διερωτήθηκε την Τετάρτη αν ο Άντριου θα έπρεπε να κατοικεί ακόμη σε αυτό το σπίτι.

Με πληροφορίες του Sky News






