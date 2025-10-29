Πριν χωριστεί από την υπόλοιπη ομάδα, η ηλικιωμένη γυναίκα συμμετείχε σε ομαδική πεζοπορία προς το υψηλότερο σημείο του νησιού, το Cook's Look.

Οι αυστραλιανές αρχές διερευνούν τον μυστήριο θάνατο μιας 80χρονης γυναίκας η οποία εγκαταλήφθηκε σε νησί του Μεγάλου Κοραλλιογενή Υφάλου από κρουαζιερόπλοιο.

Η γυναίκα είχε πάει για πεζοπορία στο Νησί Λίζαρντ, 250 χιλιόμετρα βόρεια του Κερνς, μαζί με άλλους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Coral Adventurer το Σάββατο, αλλά φαίνεται ότι αποσπάστηκε από την ομάδα για να ξεκουραστεί.

Το πλοίο αποχώρησε από το νησί γύρω στη δύση του ηλίου, αλλά επέστρεψε αρκετές ώρες αργότερα όταν το πλήρωμα συνειδητοποίησε ότι η γυναίκα έλειπε. Μια εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό της σορού της το πρωί της Κυριακής.

Η Αυστραλιανή Αρχή Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (AMSA) δήλωσε ότι διερευνά την υπόθεση και θα συναντήσει το πλήρωμα όταν το πλοίο δέσει στο Ντάργουιν αργότερα αυτήν την εβδομάδα.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της AMSA, η αρχή ειδοποιήθηκε για την εξαφάνιση της γυναίκας περίπου στις 21:00 τοπική ώρα το Σάββατο από τον καπετάνιο του πλοίου. Η AMSA θα συνεργαστεί με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και τόνισε ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ασφάλεια επιβατών και πληρώματος σε εμπορικά πλοία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Coral Expeditions, Μαρκ Φίλφιλντ, δήλωσε ότι το προσωπικό έχει επικοινωνήσει με την οικογένεια της γυναίκας: «Την ώρα που οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται, εκφράζουμε τη βαθιά μας λύπη για ό,τι συνέβη και προσφέρουμε πλήρη στήριξη στην οικογένεια της γυναίκας».

Το Coral Adventurer φιλοξενεί μέχρι 120 επιβάτες με 46 μέλη πληρώματος, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας. Το πλοίο κατασκευάστηκε για πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές της αυστραλιανής ακτής και διαθέτει «tenders», μικρά σκάφη για ημερήσιες εκδρομές των επιβατών.

«Ήταν πολύ λυπηρό σε αυτόν τον παράδεισο να συμβεί μια τέτοια τραγωδία»

Η Τράσι Άιρις, που έπλεε κοντά στο νησί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, δήλωσε στο Australian Broadcasting Corporation (ABC) ότι είδε ένα ελικόπτερο να χρησιμοποιεί προβολέα διεξάγοντας έρευνες σε μονοπάτι του νησιού τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Είπε ότι περίπου επτά άτομα με φακούς πήγαν στο νησί για έρευνα, η οποία όμως διακόπηκε γύρω στις 03:00 τοπική ώρα, με το ελικόπτερο να επιστρέφει το πρωί της Κυριακής όταν βρέθηκε η σορός.

«Ξέραμε ότι ήταν νεκρή γιατί ειδοποίησαν αμέσως όλους να επιστρέψουν από την έρευνα», είπε στο ABC. «Και κανείς δεν πλησίασε το σημείο πάνω από το οποίο πετούσε το ελικόπτερο μέχρι αργότερα εκείνη την ημέρα όταν έφτασε η αστυνομία».

Η Άιρις είπε ότι το περιστατικό ήταν σαφώς τραυματικό για το πλήρωμα και τους επιβάτες: «Ήταν πολύ λυπηρό σε αυτόν τον παράδεισο να συμβεί μια τέτοια τραγωδία».

Η αστυνομία του Κουίνσλαντ δήλωσε ότι θα ετοιμάσει αναφορά για τον ιατροδικαστή σχετικά με τον «αιφνίδιο και μη ύποπτο θάνατο» της γυναίκας.

Πηγή: BBC