Κατηγορώντας την Χαμάς για παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή για νέους πολύνεκρους βομβαρδισμούς στη Γάζα.

Τουλάχιστον 50 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες σε σειρά ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Γάζα, σε μια νέα βίαιη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που φέρει την υπογραφή Τραμπ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ κατηγόρησε την Χαμάς ότι επιτέθηκε σε Ισραηλινούς στρατιώτες στη Γάζα την Τρίτη, ενώ τόνισε πως συνεχίζει να παραβιάζει τους όρους για την επιστροφή των σορών των νεκρών ομήρων. Από την πλευρά της, η Χαμάς δήλωσε ότι δεν είχε «καμία σχέση» με την επίθεση και τόνισε ότι εξακολουθεί να τηρεί κατά γράμμα τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Τίποτα» δεν θα θέσει σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός, ήταν το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου - που φρόντισε να υπερασπιστεί το Ισραήλ, τονίζοντας πως «πρέπει να απαντήσει» εάν στρατιώτες του στοχοποιηθούν.

Εν πτήσει από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι «τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» τη συμφωνηθείσα εκεχειρία. «Σκότωσαν έναν ισραηλινό στρατιώτη, επομένως οι Ισραηλινοί αντεπιτέθηκαν» ως όφειλαν, είπε, ενώ απείλησε τη Χαμάς με αφανισμό «εάν δεν συμμορφωθεί».

«Η κατάπαυση του πυρός ισχύει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν μικρές συγκρούσεις εδώ κι εκεί», υποστήριξε από την πλευρά του ο Τζέι Ντι Βανς. «Ξέρουμε ότι η Χαμάς ή κάποιος άλλος στη Γάζα επιτέθηκε σε έναν [Ισραηλινό] στρατιώτη. Αναμένουμε ότι οι Ισραηλινοί θα απαντήσουν, αλλά πιστεύω ότι η ειρήνη του προέδρου θα διατηρηθεί παρά αυτό».

«Πολλαπλάσιο» τίμημα υπόσχεται ο Κατζ

Οι χθεσινές ισραηλινές επιδρομές έπληξαν σπίτια, σχολεία και πολυκατοικίες στη Γάζα, στο Μπεϊτ Λαχία, στο αλ-Μπουρέιτζ, στο Νουσεϊράτ και στο Χαν Γιούνις.

Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας της Γάζας είπε στο BBC ότι οι ομάδες διάσωσης «εργάζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω συνεχούς βομβαρδισμού και έλλειψης εξοπλισμού».

«Κάποιοι από τους αγνοούμενους βρίσκονται ακόμη κάτω από τα ερείπια και φοβόμαστε ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί», δήλωσε.

Μια σύντομη ανακοίνωση από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού το βράδυ της Τρίτης ανέφερε ότι είχε διατάξει «ισχυρές επιθέσεις» από τον στρατό, χωρίς να διευκρινίζει τους λόγους.

Ωστόσο, ο Κατζ είπε ότι η Χαμάς είχε περάσει «μια κόκκινη γραμμή» με την επίθεση σε Ισραηλινούς στρατιώτες στη Γάζα την Τρίτη. «Η Χαμάς θα πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για την επίθεση στους στρατιώτες και για την παραβίαση της συμφωνίας επιστροφής των νεκρών ομήρων», προειδοποίησε.

Ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η επίθεση της Χαμάς πραγματοποιήθηκε «ανατολικά της Κίτρινης Γραμμής», η οποία ορίζει τα ισραηλινά ελεγχόμενα εδάφη εντός της Γάζας σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι δυνάμεις στην πόλη Ράφα στο νότιο τμήμα της Γάζας δέχτηκαν επίθεση με αντιαρματικούς πυραύλους και ελεύθερους σκοπευτές την Τρίτη το απόγευμα, ενώ τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ισραηλινό πυροβολικό στην περιοχή την ίδια ώρα.

Η Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση αρνούμενη ότι οι μαχητές της είχαν επιτεθεί σε Ισραηλινούς στρατιώτες: «Η Χαμάς τονίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό πυροβολισμών στη Ράφα και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», ανέφερε. «Ο εγκληματικός βομβαρδισμός που πραγματοποιήθηκε από τον φασιστικό κατοχικό [ισραηλινό] στρατό σε περιοχές της Λωρίδας της Γάζας αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Το στρατιωτικό σκέλος της οργάνωσης δήλωσε ταυτόχρονα ότι θα αναβάλει την επιστροφή του σώματος ομήρου που είχε ανακτήσει την Τρίτη λόγω όσων χαρακτήρισε «παραβιάσεις» του Ισραήλ.

Οι σοροί «απειλούν» την εκεχειρία

Αξίζει να σημειωθεί πως το ακανθώδες ζήτημα των σορών των Ισραηλινών ομήρων εξακολουθεί να δημιουργεί τριγμούς στην εύθραυστη εκεχειρία.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε να λάβει «μέτρα» κατά της Χαμάς μετά την παράδοση ενός φέρετρου που περιείχε ανθρώπινα λείψανα τη Δευτέρα το βράδυ, υποστηρίζοντας πως δεν ανήκαν σε έναν από τους 13 νεκρούς ομήρους που παραμένουν στη Γάζα.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δήλωσε ότι οι εγκληματολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι τα λείψανα ανήκαν στον Όφιρ Τζαρφατί, Ισραηλινό όμηρο του οποίου το σώμα ανακτήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα στα τέλη του 2023, και ότι αυτό αποτελούσε «σαφή παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε επίσης πλάνα από drone που έδειχναν μαχητές της Χαμάς «να αφαιρούν λείψανα από μια δομή που είχε προετοιμαστεί εκ των προτέρων και να τα θάβουν κοντά» στην ανατολική Γάζα τη Δευτέρα. «Λίγο αργότερα», πρόσθεσε, οι μαχητές «κάλεσαν εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού και σκηνοθέτησαν μια ψεύτικη επίδειξη ανακάλυψης σώματος νεκρού ομήρου».

{https://x.com/IDF/status/1983179859951034576}

Η Χαμάς απέρριψε ό,τι χαρακτήρισε «αβάσιμες κατηγορίες» και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «επιδιώκει να κατασκευάσει ψευδείς προφάσεις για να προετοιμαστεί για νέες επιθετικές ενέργειες».

Σε ανακοίνωσή της αργότερα, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) καταδίκασε ό,τι χαρακτήρισε «ψεύτικη ανάκτηση», λέγοντας ότι είχε παραστεί στον τόπο «κατόπιν αιτήματος της Χαμάς» και «με καλή πίστη».

Όπως διευκρινίστηκε «η ομάδα της ICRC σε αυτήν την τοποθεσία δεν γνώριζε ότι είχε τοποθετηθεί νεκρό πρόσωπο πριν από την άφιξή της, όπως φαίνεται στα πλάνα», ενώ σε κάθε περίπτωση «ο ρόλος της οργάνωσης ως ουδέτερος μεσολαβητής δεν περιλαμβάνει την ανασκαφή των σωμάτων των νεκρών».

«Η ομάδα μας παρατήρησε μόνο ό,τι φαινόταν ως ανάκτηση λειψάνων χωρίς προηγούμενη γνώση των περιστάσεων που οδήγησαν σε αυτή».

«Είναι απαράδεκτο να σκηνοθετείται ψεύτικη ανάκτηση, όταν τόσα πολλά εξαρτώνται από την τήρηση αυτής της συμφωνίας και όταν τόσες πολλές οικογένειες περιμένουν ακόμη αγωνιωδώς νέα για τους αγαπημένους τους».

Το Σάββατο, ο κύριος διαπραγματευτής της Χαμάς Χαλίλ αλ-Χαγιά δήλωσε ότι η οργάνωση αντιμετωπίζει προκλήσεις επειδή οι ισραηλινές δυνάμεις «αλλοίωσαν το έδαφος της Γάζας». Επίσης είπε ότι «κάποιοι από εκείνους που έθαψαν τα σώματα έχουν μαρτυρήσει ή δεν θυμούνται πλέον πού τα έθαψαν».

Ωστόσο, η ισραηλινή κυβέρνηση επιμένει ότι η Χαμάς γνωρίζει τις τοποθεσίες όλων των σωμάτων.

Όλοι εκτός από έναν από τους νεκρούς ομήρους που παραμένουν στη Γάζα ήταν μεταξύ των 251 ατόμων που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Οι 11 είναι Ισραηλινοί, ενώ ένας είναι Τανζανός και ένας Ταϊλανδός.