Ο κυβερνήτης έχει αντιπαρατεθεί με τον Τραμπ για την απόφασή του να αναπτύξει στρατό στο Λος Άντζελες.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ δήλωσε σε μια συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2028 αλλά θα αποφασίσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Φέτος ο Νιούσομ έχει κάνει ορισμένες ενέργειες για να εξετάσει κατά πόσο θα μπορούσε να διεκδικήσει το χρίσμα των Δημοκρατικών και έχει αναδειχθεί σε εξέχουσα προσωπικότητα του κόμματος, αντιπαρατιθέμενος με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε μια σειρά θεμάτων.

«Ανυπομονώ να δω» ποιοι θα διεκδικήσουν το χρίσμα, όταν έρθει η ώρα, είπε ο Νιούσομ στην τηλεοπτική εκπομπή “Sunday Morning” του τηλεοπτικού δικτύου CBS.

Όταν ρωτήθηκε αν το σκέφτεται και ο ίδιος, απάντησε: «Ναι, θα ήταν ψέματα αν έλεγα το αντίθετο».

Με βάση το Σύνταγμα των ΗΠΑ ο Τραμπ απαγορεύεται να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία αλλά παρ’ όλ’ αυτά δεν το έχει αποκλείσει. Νωρίτερα φέτος είπε ότι «υπάρχουν τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να το κάνει».

Ο Νιούσομ έχει φέρει την Καλιφόρνια στο προσκήνιο της προσπάθειας των Δημοκρατικών να ανασχεδιάσουν τις εκλογικές περιφέρειες για να αντισταθμίσουν παρόμοιες προσπάθειες σε Πολιτείες που ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικάνους, καθώς τα δύο κόμματα επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων στις εκλογές του 2026. Σήμερα οι Ρεπουμπλικάνοι πλειοψηφούν οριακά στο Σώμα αυτό.