Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, ανέβαλε σήμερα Παρασκευή το ταξίδι του στην Κίνα, ελλείψει... συναντήσεων στο πρόγραμμά του.

«Η κινεζική πλευρά δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αρκετά άλλα ραντεβού εκτός από εκείνο με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών», είπε η εκπρόσωπος του γερμανικού ΥΠΕΞ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της κυβέρνησης. Όμως, υπογράμμισε, «εμπορικοί περιορισμοί, κυρίως στο πεδίο των σπάνιων γαιών και των ημιαγωγών, ανησυχούν πολύ τις γερμανικές επιχειρήσεις».

Η εκπρόσωπος πρόσθεσε πως η Γερμανία λυπάται για την εξέλιξη αυτή, μεταξύ άλλων δεδομένης της σημασίας της Κίνας η οποία είναι όπως είπε μια χώρα που «όπως καμία άλλη ασκεί επιρροή στη Ρωσία στον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας».

Η εξέλιξη αυτή πιθανότατα θα ταράξει τις σχέσεις μεταξύ Βερολίνου και Πεκίνου, τονίζει το Politico. Έρχεται εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων Γερμανίας-Κίνας τους τελευταίους μήνες λόγω των περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και μικροτσίπ από το Πεκίνο, καθώς και της γερμανικής κριτικής για τη στάση της Κίνας απέναντι στην Ταϊβάν και τη συμπεριφορά της στη Νότια Σινική Θάλασσα.