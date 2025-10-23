Η τελευταία φορα που συναντήθηκε ο Τραμπ με τον Σι ήταν το 2019.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στις 30 Οκτωβρίου στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα, δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λέβιτ.

Ο Τραμπ θα συμμετάσχει σε διμερή συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού του σε τρεις χώρες της Ασίας και αυτή είναι μία από τις ελάχιστες πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα για το περιεχόμενο της συνάντησης.

Ο Τραμπ δήλωσε πριν από εβδομάδες ότι θα συναντηθεί με τον Σι στη σύνοδο κορυφής APEC αλλά εκκρεμούσε η ημερομηνία. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Πέμπτης, τοπική ώρα, στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ προέβλεψε ότι οι δύο ηγέτες θα καταλήξουν σε συμφωνία για τα πάντα, από το εμπόριο έως την πυρηνική ενέργεια ενώ σχεδιάζει επίσης να ασχοληθεί με την αγορά ρωσικού πετρελαίου από την Κίνα, σύμφωνα με το Politico.

Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας έχουν κλιμακωθεί από τη στιγμή που ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 100% στις κινεζικές εξαγωγές, οι οποίοι πρόκειται να τεθούν σε ισχύ δύο ημέρες μετά τη συνάντηση των ηγετών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ θα είναι «πολύ παραπάνω από οποιονδήποτε δασμό» έχει πληρώσει ποτέ η Κίνα, έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση πριν από λίγες μέρες.Την Τετάρτη πρόσθεσε πως προτεραιότητά του είναι να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Σι «θα ήθελε τώρα να δει αυτόν τον πόλεμο να τελειώνει», είπε ο πρόεδρος.

Σημειώνεται πως αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση τετ-α-τετ μεταξύ των ηγετών από το 2019, όταν είχαν συναντηθεί στην Ιαπωνία στη σύνοδο κορυφής της G20.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο ο Τραμπ θα συμμετάσχει επίσης σε διμερείς συναντήσεις με τους ηγέτες της Μαλαισίας, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

Με πληροφορίες του Politico