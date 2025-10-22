Συναγερμός στην Σερβία με πυροβολισμούς έξω από το Κοινοβούλιο.

Φωτιά ξέσπασε μπροστά στη Βουλή της Σερβίας μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ένα άτομο τραυματίστηκε μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από έναν 30χρονο που συνελήφθη, κατηγορούμενος για απόπειρα δολοφονίας και πρόκληση γενικού κινδύνου.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε, φαίνεται ένα άτομο να κουτσαίνει, σαν να είναι τραυματισμένο.

Στη συνέχεια, παρατηρείται μεγάλος αριθμός αστυνομικών να τρέχει προς τις σκηνές, που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του κοιβουλίου, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί. Η αστυνομία φωνάζει στον δράστη να ρίξει το όπλο και να πέσει κάτω.

Στη συνέχεια μπαίνει η φωτιά, ενώ ένα άτομο βγαίνει από τη σκηνή και ξαπλώνει στο έδαφος.

{https://x.com/MarinikaTepic/status/1980914364262785340}