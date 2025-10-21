Ο Ναρόντιτσκι ήταν από τους κορυφαίους στον κόσμο στο μπλιτς σκάκι, ένα είδος σκακιού ταχύτητας με συγκεκριμένους χρονικούς κανόνες.

Ο Αμερικανός γκραν μετρ του σκακιού Ντάνιελ Ναροντίτσκι πέθανε απροσδόκητα σε ηλικία 29 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη λέσχη του, το Charlotte Chess Center, τη Δευτέρα.

«Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε τον απροσδόκητο θάνατο του Ντάνιελ Ναροντίτσκι», ανέφερε η οικογένεια χωρίς να δώσει καμία αιτία θανάτου. «Ο Ντάνιελ ήταν ένας ταλαντούχος σκακιστής, σχολιαστής και εκπαιδευτής, και ένα αγαπητό μέλος της σκακιστικής κοινότητας».

Ο Ναροντίτσκι, που γεννήθηκε στην Καλιφόρνια το 1995, ήταν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του αμερικανικού σκακιού. Πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής νέων, έγινε γκραν μετρ το 2013.

Εκτός από τη συμμετοχή του και την κατάκτηση της ένατης θέσης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μπλιτς πέρυσι, ήταν ευρέως γνωστός ως δημοφιλής σχολιαστής, συγγραφέας και διαδικτυακός εκπαιδευτής. Ο Ναροντίτσκι έκανε τακτικά ζωντανές μεταδόσεις σε πλατφόρμες όπως το Twitch και το YouTube.

Φόροι τιμής κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από όλο τον σκακιστικό κόσμο, με παίκτες και θαυμαστές να επαινούν τις διδακτικές του ικανότητες και τη φιλική του προσωπικότητα.

«Είμαι συντετριμμένος. Πρόκειται για μια τεράστια απώλεια για τον κόσμο του σκακιού», δήλωσε ο Αμερικανός νούμερο δύο στον κόσμο, Χικάρου Νακαμούρα.