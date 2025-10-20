Η Lockheed Martin ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει σχέδια για σεληνάκατο, που θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική λύση για τη NASA.

Η NASA ανοίγει ξανά τη διαδικασία εξεύρεσης συνεργατών στο πρόγραμμα Artemis 3 για την επιστροφή στη Σελήνη, καθώς η SpaceX του Ίλον Μασκ έχει μείνει πίσω.

«Θα δούμε μια διαστημική κούρσα, υπό την έννοια του ανταγωνισμού μεταξύ των αμερικανικών επιχειρήσεων, για το ποια θα μπορέσει να μας πάει πρώτη ξανά στη Σελήνη. Πιστεύω ότι (στον διαγωνισμό) θα συμμετάσχουν εταιρείες όπως η Blue και ενδεχομένως και άλλες», δήλωσε στο Fox News ο υπουργός Μεταφορών και προσωρινός διοικητής της NASA, Σον Ντάφι.

Η Blue Origin, η διαστημική εταιρεία του Τζεφ Μπέζος, έχει συμβόλαιο με τη NASA αλλά αφορά την πέμπτη αποστολή του προγράμματος Artemis. Στο μεταξύ, η Lockheed Martin ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει σχέδια για μια σεληνάκατο, που θα μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση του Starship της SpaceX, για τη NASA.

«Λατρεύω τη SpaceX. Είναι μια απίστευτη εταιρεία. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν καθυστερήσει (…) και ανταγωνιζόμαστε την Κίνα», δήλωσε ο Σον Ντάφι. «Ο πρόεδρος και εγώ θέλουμε να επιστρέψουμε στη Σελήνη κατά τη διάρκεια της θητείας του»- που ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2029- και σε κάθε περίπτωση, πριν από την Κίνα που εκτιμά ότι το αργότερο μέχρι το 2030 θα μπορέσει να στείλει την πρώτη επανδρωμένη αποστολή της.

«Χρειαζόμαστε οι καλύτερες εταιρείες να προχωρήσουν με ρυθμό που θα μας φέρει πρώτους στη Σελήνη. Ο ανταγωνισμός και η καινοτομία είναι τα κλειδιά της διαστημικής κυριαρχίας μας» ανέφερε σε ανάρτηση ο Ντάφι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Απανωτά προβλήματα καθυστέρησαν την επανδρωμένη αποστολή Artemis 2, με την οποία θα πάνε αστροναύτες στη Σελήνη, αλλά δεν θα προσσεληνωθούν. Έπειτα από διαδοχικές αναβολές, τώρα προβλέπεται ότι η εκτόξευση θα γίνει το 2026, το αργότερο έως τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη NASA. Οι αστροναύτες, τρεις Αμερικανοί και ένας Καναδός, θα είναι οι πρώτοι άνθρωποι που θα κάνουν περιστροφή γύρω από τη Σελήνη, έπειτα από μισό αιώνα. Η αποστολή Artemis 3, που προβλέπει την επιστροφή των Αμερικανών στη Σελήνη, είναι προς το παρόν προγραμματισμένη για τα μέσα του 2027.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP, Reuters