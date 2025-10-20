«Η νέα πολιτική πραγματικότητα δημιουργεί ελπίδα για ένα νέο ξεκίνημα — για μια Κύπρο ειρηνική, δημοκρατική και ευρωπαϊκή, προς όφελος όλων των πολιτών της».

Για μια «ώριμη, θαρραλέα επιλογή» της τουρκοκυπριακής κοινότητας κάνει λόγο σε ανάρτησή της η Άννα Διαμαντοπούλου, τονίζοντας πως τώρα «όλοι έχουμε ευθύνη».

«Λίγες μέρες πριν ήμουν στην Κύπρο. Οι δημοσκοπήσεις έδιναν 50-50 στον Ερσίν Τατάρ και τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Οι διαφορές μεταξύ τους ήταν τεράστιες και φαινόταν να επικρατεί διχασμός στους Τουρκοκυπρίους. Το αποτέλεσμα των εκλογών απέδειξε το αντίθετο», σημειώνει.

«Η πλειοψηφία της Τουρκοκυπριακής κοινότητας έκανε μια ώριμη, θαρραλέα επιλογή: είπε «όχι» στον αναχρονισμό και «ναι» στη δημοκρατία, την κοσμικότητα, την αυτονομία και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Η καθαρή νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν δίνει μήνυμα ελπίδας και ρεαλισμού — υπέρ της επανεκκίνησης του διαλόγου για μια δίκαιη λύση στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και του σεβασμού των δύο κοινοτήτων.

Η συγκυρία είναι ενδιαφέρουσα , καθώς η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, επιστρέφει στη νήσο για να διερευνήσει το έδαφος για επανέναρξη των συνομιλιών.

Όλοι έχουμε ευθύνη τώρα»

