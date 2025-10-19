Την Τρίτη η αναμενόμενη επίσκεψη Βανς στο Ισραήλ, αντί της Δευτέρας. Ο εφιάλτης του πολέμου ξανά στο προσκήνιο.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα ήρθαν ως αντίποινα σε αυτό που χαρακτήρισε «παραβιάσεις» από τη Χαμάς, της οποίας οι μαχητές φέρονται να πυροβόλησαν ισραηλινά στρατεύματα, με την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς να αρνείται τυχόν επιθέσεις.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, το Συμβούλιο Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων (CAIR) κατήγγειλε το Ισραήλ για την έναρξη μιας σειράς θανατηφόρων επιθέσεων στη Γάζα, παρά την εύθραυστη εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

«Από την έναρξη της εκεχειρίας, το καθεστώς Νετανιάχου λαχταρά να επανεκκινήσει πλήρως τη γενοκτονία στη Γάζα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το CAIR.

{https://x.com/ebuzeyd111/status/1979991457596383432}

«Ο σκληρός και περιττός μαζικός βομβαρδισμός αμάχων σε όλη τη Γάζα αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας του Προέδρου Τραμπ και επανέναρξη της γενοκτονίας.

Ο Πρόεδρος Τραμπ πρέπει να περιορίσει τις ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις και να σταματήσει να στέλνει αμερικανικά όπλα και δολάρια Αμερικανών φορολογουμένων για τη χρηματοδότηση της πολεμικής μηχανής του Ισραήλ».

Πηγές από το νοσοκομείο δήλωσαν ότι τουλάχιστον 44 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις σήμερα.

Επιστροφή στην...εκεχειρία

Οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να «ενισχύουν» την εκεχειρία στη Γάζα «μετά από μια σειρά σημαντικών επιθέσεων», σύμφωνα με στρατιωτική ανακοίνωση.

«Το Ισραήλ θα συνεχίσει να επιβάλλει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και θα απαντήσει δυναμικά σε οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας», ανέφερε.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν μετά από αυτό που χαρακτήρισε παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Αναβολή της επίσκεψης Βανς

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς ανέβαλε το ταξίδι του στο Ισραήλ για μια ημέρα, με την άφιξή του να γίνεται την Τρίτη, όπως αναφέρει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ.

Ο Βανς αναμενόταν στο Ισραήλ τη Δευτέρα για να συζητήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία φαίνεται ολοένα και πιο εύθραυστη μετά από μια σειρά ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα σήμερα.

«Η παροχή βοήθειας στη Γάζα θα συνεχιστεί μετά τις επιδρομές»

Λίγο μετά την ανακοίνωση του κλεισίματος των περασμάτων της Γάζας και την αναστολή των παραδόσεων ανθρωπιστικής βοήθειας «μέχρι νεωτέρας», μια ισραηλινή πολιτική πηγή δήλωσε στο Ynet ότι «η κυκλοφορία των φορτηγών θα ξαναρχίσει μόλις σταματήσουν οι βομβαρδισμοί».

Σύμφωνα με την πηγή, η μεταφορά βοήθειας διακόπηκε «λόγω των μαζικών βομβαρδισμών και των δεκάδων θανάτων της Χαμάς» και όχι ως απάντηση στην παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Όπως αναφέρεται, «το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει ξανά μόνο όταν δούμε τη Χαμάς να συνεχίζει να επιστρέφει τους νεκρούς ομήρους με λογικό ρυθμό».