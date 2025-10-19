Προανήγγειλλε τον τερματισμό των χρηματοδοτήσεων και επιδοτήσεων προς την Κολομβία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλεσε την Κυριακή τον Κολομβιανό πρόεδρο Γκουστάβο Πέτρο «ηγέτη παράνομων ναρκωτικών» και δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν τις «μεγάλης κλίμακας πληρωμές και επιδοτήσεις» προς το έθνος της Νότιας Αμερικής.

«Ο σκοπός αυτής της παραγωγής ναρκωτικών είναι η πώληση τεράστιων ποσοτήτων προϊόντος στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας θάνατο, καταστροφή και χάος», ανέφερε σε ανάρτηση στο Truth Social.

Δείτε την ανάρτηση:

«Ο Πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο της Κολομβίας είναι ηγέτης στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, ενθαρρύνοντας σθεναρά τη μαζική παραγωγή ναρκωτικών, σε μεγάλα και μικρά χωράφια, σε όλη την Κολομβία».

Έχει γίνει η μεγαλύτερη επιχείρηση στην Κολομβία, μακράν, και ο Πέτρο δεν κάνει τίποτα για να την σταματήσει, παρά τις μεγάλης κλίμακας πληρωμές και επιδοτήσεις από τις ΗΠΑ που δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια μακροπρόθεσμη απάτη της Αμερικής.

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ή ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΚΟΛΟΜΒΙΑ.

Ο Πέτρο, ένας ηγέτης χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας και πολύ αντιδημοφιλής, με φρέσκο ​​στόμα προς την Αμερική, καλύτερα να κλείσει αμέσως αυτά τα πεδία θανάτου, αλλιώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τα κλείσουν για αυτόν, και αυτό δεν θα γίνει με καλό τρόπο».

{https://x.com/visegrad24/status/1979901945939705925}