Ο επιχειρηματίας φέρεται σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να βρισκόταν εντός του αυτοκινήτου του και να δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών από άγνωστο πρόσωπο.

Δολοφονία επιχειρηματία έγινε στη μέση του δρόμου στην Κύπρο σήμερα. Ειδικότερα, φονικό κτύπημα στη Λεμεσό και συγκεκριμένα στον δρόμο Τσιρείου σημειώθηκε λίγο μετά τις 09:00. Θύμα είναι ο 49χρονος επιχειρηματίας και πρόεδρος της Καρμιώτισσας, Σταύρος Δημοσθένους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης του εγκλήματος, φέρεται να προπορευόταν του οχήματος του Δημοσθένους, του ανέκοψε την πορεία και τον πυροβόλησε. Από το περιστατικό προκλήθηκε και τροχαίο ατύχημα. Διερευνάται επίσης, αν το φλεγόμενο όχημα στον αυτοκινητόδρομο πλησίον της Γερμασόγιας, σχετίζεται με την υπόθεση.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν επίσης ότι στο όχημα του Δημοσθένους επέβαινε στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Στη σκηνή του εγκλήματος βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας, ενώ ο αυτοκινητόδρομος από το κυκλικό κόμβο Αγίας Φυλάξεως μέχρι τον κυκλικό κόμβο Τροόδους είναι κλειστός.