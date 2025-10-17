Η αγωγή εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο λίρες (1,34 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η Johnson & Johnson βρίσκεται στο επίκεντρο μιας τεράστιας νομικής διαμάχης στο Ηνωμένο Βασίλειο, με χιλιάδες πολίτες να καταθέτουν κοινή αγωγή κατά του φαρμακευτικού κολοσσού, κατηγορώντας τον ότι πούλησε βρεφική πούδρα που γνώριζε ότι περιείχε καρκινογόνο αμίαντο. Η αγωγή εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο λίρες (1,34 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η καταγγελία αφορά πάνω από 3.000 άτομα που φέρονται να έχουν αναπτύξει καρκίνο και άλλες σοβαρές ασθένειες από τη χρήση προϊόντων τάλκ της εταιρείας. Οι ισχυρισμοί βασίζονται σε εσωτερικά υπομνήματα και επιστημονικές εκθέσεις.

Η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει παρόμοιες υποθέσεις στις ΗΠΑ, κερδίζοντας ορισμένες εφέσεις, ενώ τον Ιούνιο του 2023 συμφώνησε σε εθνικό διακανονισμό ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων για ισχυρισμούς παραπλάνησης σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων της. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, δικαστήριο του Λος Άντζελες διέταξε την εταιρεία να καταβάλει 966 εκατομμύρια δολάρια στην οικογένεια μιας γυναίκας που πέθανε από καρκίνο μετά τη χρήση προϊόντων της.

Η αγωγή του Ηνωμένου Βασιλείου καλύπτει την περίοδο 1965-2023 και ισχυρίζεται ότι η Johnson & Johnson γνώριζε για πάνω από πενήντα χρόνια ότι τα προϊόντα τάλκ περιείχαν καρκινογόνες ίνες, συμπεριλαμβανομένου του αμιάντου, αλλά επέλεξε να τα διατηρήσει στην αγορά για οικονομικό όφελος. Παρά τη φερόμενη γνώση, η εταιρεία απέσυρε τα προϊόντα από τα ράφια στη Βρετανία μόλις το 2023, μετά την αντικατάστασή τους με προϊόντα βασισμένα σε άμυλο καλαμποκιού, τρία χρόνια μετά τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

«Τα γεγονότα είναι σαφή, το μολυσμένο τάλκ περιέχει καρκινογόνο υλικό και η Johnson & Johnson γνώριζε τον κίνδυνο για τους καταναλωτές», δήλωσε ο επικεφαλής δικηγόρος των εναγόντων, Tom Longstaff της KP Law .

Η Johnson & Johnson, σε δήλωσή της, υπογράμμισε ότι η Kenvue Ltd., η πρώην θυγατρική της για προϊόντα καταναλωτικής υγείας που αποσχίστηκε το 2023, διατηρεί την ευθύνη για τις νομικές υποθέσεις σχετικά με το τάλκ εκτός ΗΠΑ και Καναδά. Η Kenvue τόνισε ότι η βρεφική πούδρα «συμμορφωνόταν με όλα τα κανονιστικά πρότυπα, δεν περιείχε αμίαντο και δεν προκαλεί καρκίνο».

Ο τάλκης είναι φυσικό ορυκτό που συχνά συνυπάρχει με τον αμίαντο κατά τη διαδικασία εξόρυξης, καθιστώντας δύσκολη την πλήρη απομάκρυνση των ιχνών του. Σύμφωνα με την αγωγή, χρήστες των προϊόντων Johnson & Johnson ανέπτυξαν καρκίνο των ωοθηκών, μεσοθηλίωμα, ινομυώματα μήτρας και άλλες ασθένειες.

Η Siobhan Ryan, 63 ετών, δήλωσε στο BBC News ότι χρησιμοποίησε τα προϊόντα τάλκης της Johnson & Johnson και στα μωρά της. «Ήταν ένα μεγάλο σοκ όταν ο γιατρός μού είπε ότι είχα καρκίνο των ωοθηκών στο τέταρτο στάδιο», ανέφερε. Η Siobhan υποβλήθηκε σε τρεις κύκλους χημειοθεραπείας και σοβαρή χειρουργική επέμβαση, με τους γιατρούς να θεωρούν πλέον τον καρκίνο μη χειρουργήσιμο.

Σύμφωνα με την αγωγή, η Johnson & Johnson ήδη από τη δεκαετία του 1960 γνώριζε τους κινδύνους από τον αμίαντο, ενώ η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) άρχισε να δοκιμάζει την τάλκη για αμίαντο μόλις το 2018. Την επόμενη χρονιά, η εταιρεία απέσυρε οικειοθελώς παρτίδες βρεφικής πούδρας όταν ο FDA εντόπισε ίνες αμιάντου σε δείγμα.

Η υπόθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο θα εκδικαστεί από δικαστή στο Εμπορικό Δικαστήριο του Μάντσεστερ, χωρίς την παρουσία ενόρκων. Η Kenvue διατηρεί την άποψη ότι ο δικαστής θα αποφανθεί υπέρ της εταιρείας, κρίνοντας ότι η σκόνη τάλκης δεν προκάλεσε καρκίνο.

