«Όποιος εισέρχεται σε μια "ζώνη απαγόρευσης" αυτόματα καταδικάζεται σε θάνατο».

Άμαχοι Παλαιστίνιοι σκοτώνονται στη Γάζα επειδή διασχίζουν «απαγορευμένη γραμμή» στην περιοχή, «που δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει», καταγγέλλει η ομάδα υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Breaking the Silence, που σχηματίστηκε από βετεράνους των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Η ομάδα κατήγγειλε ότι ισραηλινά στρατεύματα πυροβόλησαν πολίτες στη Γάζα επειδή, υποτίθεται, ότι διέσχισαν την «κίτρινη γραμμή», πίσω από την οποία ο ισραηλινός στρατός έχει ανακαταταχθεί στο πλαίσιο της εκεχειρίας.

Η Breaking the Silence, η οποία παρακολουθεί τις κακοποιήσεις Παλαιστινίων στα κατεχόμενα εδάφη, ανέφερε ότι πολίτες δολοφονούνται στη Γάζα επειδή «διασχίζουν μια γραμμή που δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει».

«Ας είμαστε σαφείς: αυτή η γραμμή υπάρχει μόνο σε έναν χάρτη, όχι στο έδαφος», ανέφερε η ομάδα σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Όποιος εισέρχεται σε μια "ζώνη απαγόρευσης" αυτόματα καταδικάζεται σε θάνατο», υπογραμμίζει η ομάδα.

{https://x.com/BtSIsrael/status/1978393070870618362?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1978393070870618362%7Ctwgr%5E9bcaefb4cafbd9df2677adc8f612d65c29f1aa7e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.com%2Fnews%2Fliveblog%2F2025%2F10%2F16%2Flive-gaza-ceasefire-fears-as-israel-demands-return-of-all-captives-bodies}