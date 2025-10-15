Ο Νετανιάχου εμφανίστηκε χαμογελαστός στο δικαστήριο την ώρα που ο ίδιος και πολλοί υπουργοί του δέχτηκαν αποδοκιμασίες από διαδηλωτές.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Τελ Αίβ για να καταθέσει στη δίκη του για διαφθορά, λίγες ημέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε μέσα στο ισραηλινό κοινοβούλιο να του απονεμηθεί χάρη.

Οι διαδηλωτές έξω από το δικαστήριο απαίτησαν τη συνέχιση της δίκης κάνοντας λόγο για δοκιμασία για τη δημοκρατία του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου αρνείται όλες τις κατηγορίες και εμφανίστηκε την Τετάρτη για την τελευταία ακρόαση στη μακροχρόνια δίκη του για διαφθορά. Η δίκη του έχει ξεκινήσει από τον τον Μάιο του 2020.

Ο Νετανιάχου εμφανίστηκε χαμογελαστός την ώρα που ο ίδιος και πολλοί υπουργοί του δέχτηκαν αποδοκιμασίες από διαδηλωτές καθ' οδόν προς το δικαστήριο, ανέφέρει AFP. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο Νετανιάχου παραπονέθηκε οτι έχει επίμονο βήχα και κρυολόγημα και ζήτησε να ολοκληρωθεί η ακρόαση νωρίτερα. Οι δικαστές συμφώνησαν.

Σε μια από τις υποθέσεις για τις οποίες δικάζεται ο Νετανιάχου, εκείνος και η σύζυγός του, Σάρα, κατηγορούνται ότι δέχτηκαν είδη πολυτελείας αξίας άνω των 260.000 δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων σαμπάνιας, πούρων και κοσμημάτων, από δισεκατομμυριούχους σε αντάλλαγμα για πολιτικές χάρες.

Σε δύο άλλες περιπτώσεις, ο Νετανιάχου κατηγορείται επίσης ότι προσπάθησε να διαπραγματευτεί καλύτερη κάλυψη από δύο ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση και ισχυρίζεται ότι είναι θύμα πολιτικής πλεκτάνης.

Σε ομιλία του τη Δευτέρα στο ισραηλινό κοινοβούλιο, την Κνεσέτ, ο Τραμπ δήλωσε στην αίθουσα ότι ο Νετανιάχου θα πρέπει να λάβει χάρη για τις υποθέσεις διαφθοράς που εκκρεμούν εναντίον του. «Πούρα και σαμπάνια, ποιον στο καλό νοιάζουν αυτά;» αστειεύτηκε ο Τραμπ, πριν ζητήσει από τον Ισραηλινό ομόλογό του Ισαάκ Χέρτζογκ να του απονείμει χάρη. «Γιατί δεν του δίνετε χάρη;» είπε.

Εναντίον του Ισραγλινού πρωθυπουργού εκκρεμεί επίσης ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου στην επίθεση της κυβέρνησής του εναντίον των μαχητών της Χαμάς στη Γάζα.

Σημειώνεται πως ο Νετανιάχου κατέχει το ρεκόρ για τα περισσότερα χρόνια που πέρασε επικεφαλής της κυβέρνησης του Ισραήλ, έχοντας υπηρετήσει 18 χρόνια σε διάφορες θητείες ως πρωθυπουργός από το 1996.

Με πληροφορίες του Guardian/Al Jazeera